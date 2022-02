Top lăng mộ cổ nổi tiếng nhất châu Á: Việt Nam cũng góp mặt!

Nằm tại Agra, Ấn Độ, lăng Taj Mahal được coi là hình mẫu tuyệt vời nhất của Kiến trúc Mogul. Ảnh: Wikimedia Commons. Hoàng đế Mogul Shāh Jahān đã xây công trình này từ năm 1631-1653 dành cho người vợ của mình là Mumtaz Mahal, khi bà qua đời. Lăng mộ Humayun nằm ở Đông Nizamuddin, New Delhi, Ấn Độ, là nơi an nghỉ của hoàng đế Mogul Humayun. Được xây vào thế kỷ 16, lăng mộ này là công trình đầu tiên sử dụng đá sa thạch đỏ trên quy mô lớn ở Tiểu lục địa Ấn Độ. Ảnh: Wondermondo. Nằm ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, lăng mộ của Tần Thủy Hoàng được xây dựng từ 246-208 TCN, có cấu trúc như một kim tự tháp. Buồng lăng mộ chính chứa quan tài và các hiện vật chôn cất, gồm rất nhiều tượng đất nung, là tâm điểm của quần thể kiến trúc lăng mộ. Ảnh: Encyclopedia Britannica.Lăng tẩm hoàng gia Minh – Thanh là quần thể các lăng tẩm, địa điểm chôn cất có từ triều đại nhà Minh và Thanh của Trung Quốc. Những lăng mộ này được trang trí hoa mỹ, là minh chứng cho sự phát triển của kiến trúc lăng mộ nhà Minh và Thanh. Ảnh: Dong's Journey. Kinh thành và lăng mộ vương quốc Cao Câu Ly là một quần thể các tàn tích thành quách cổ và các ngôi mộ cổ tại Hoàn Nhân của tỉnh Liêu Ninh và Tập An của tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Nhiều ngôi mộ trong số 40 ngôi mộ hoàng gia ở nơi đây được ví như những "kim tự tháp phương Đông".Ảnh: Reddit. Nằm ở tỉnh Osaka của Nhật Bản, nhóm lăng mộ Mozu-Furuichi bao gồm những gò đất mang hình dáng lỗ khóa được bao phủ bởi rừng cây xanh tươi và hào nước. Những ngôi mộ cổ này được xây dựng vào thời kỳ Kofun, từ năm 250-538. Lăng mộ Cao Câu Ly là quần thể gồm khoảng 30 ngôi mộ của vương triều Cao Câu Ly ở thành phố Bình Nhưỡng và Nampho, CHDCND Triều Tiên. Cao Câu Ly là một trong những vương quốc mạnh nhất ở bán đảo Triều Tiên và Đông Bắc Trung Quốc, tồn tại từ năm 37 TCN đến thế kỷ thứ 7. Ảnh: Wikipedia. Quần thể lăng mộ Vương tộc của nhà Joseon là quần thể gồm 40 lăng mộ nằm rải rác tại 18 địa điểm khác nhau của Hàn Quốc, được xây dựng từ năm 1408-1966, nhằm tưởng nhớ đến những người đã khuất và thể hiện uy nghiêm của vương tộc cai trị lâu dài nhất trên bán đảo Triều Tiên. Ảnh: Wikidata. Lăng mộ Gonbad-e Qābus là một đài tưởng niệm nằm ở thành phố Gonbad-e Kavus, Iran. Được xây dựng vào năm 1006-1007 với chiều cao 61 mét, đây được cho là điểm đánh dấu mộ của nhà cai trị Ziyarid Qabus ibn Wushmagir. Ảnh: TripAdvisor. Lăng mộ Khoja Ahmed Yasavi nằm tại thành phố Turkistan, miền Nam Kazakhstan, được khởi dựng năm 1389 bởi người cai trị Đế quốc Timur. Mặc dù chưa được hoàn thiện (việc xây dựng đã ngưng trệ năm 1405), đây vẫn là một trong những công trình kiến trúc thời kỳ Timur được bảo tồn nguyên vẹn nhất. Ảnh: Itinari. Quần thể di tích Cố đô Huế của Việt Nam gồm Kinh thành Huế cùng lăng mộ của các vị vua nhà Nguyễn ở ngoại vi của Kinh thành. Các lăng mộ này là sự kết hợp tuyệt vời giữa kiến trúc cung đình truyền thống và cảnh quan thiên nhiên trên một quy mô rộng lớn. Ảnh: Lê Huy Hoàng Hải/Zing News. Mời quý độc giả xem video: Giải mã thông điệp ý nghĩa trống đồng Đông Sơn. Nguồn: Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội.

Nằm tại Agra, Ấn Độ, lăng Taj Mahal được coi là hình mẫu tuyệt vời nhất của Kiến trúc Mogul. Ảnh: Wikimedia Commons. Hoàng đế Mogul Shāh Jahān đã xây công trình này từ năm 1631-1653 dành cho người vợ của mình là Mumtaz Mahal, khi bà qua đời. Lăng mộ Humayun nằm ở Đông Nizamuddin, New Delhi, Ấn Độ, là nơi an nghỉ của hoàng đế Mogul Humayun. Được xây vào thế kỷ 16, lăng mộ này là công trình đầu tiên sử dụng đá sa thạch đỏ trên quy mô lớn ở Tiểu lục địa Ấn Độ. Ảnh: Wondermondo. Nằm ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, lăng mộ của Tần Thủy Hoàng được xây dựng từ 246-208 TCN, có cấu trúc như một kim tự tháp. Buồng lăng mộ chính chứa quan tài và các hiện vật chôn cất, gồm rất nhiều tượng đất nung, là tâm điểm của quần thể kiến trúc lăng mộ. Ảnh: Encyclopedia Britannica. Lăng tẩm hoàng gia Minh – Thanh là quần thể các lăng tẩm, địa điểm chôn cất có từ triều đại nhà Minh và Thanh của Trung Quốc. Những lăng mộ này được trang trí hoa mỹ, là minh chứng cho sự phát triển của kiến trúc lăng mộ nhà Minh và Thanh. Ảnh: Dong's Journey. Kinh thành và lăng mộ vương quốc Cao Câu Ly là một quần thể các tàn tích thành quách cổ và các ngôi mộ cổ tại Hoàn Nhân của tỉnh Liêu Ninh và Tập An của tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Nhiều ngôi mộ trong số 40 ngôi mộ hoàng gia ở nơi đây được ví như những "kim tự tháp phương Đông".Ảnh: Reddit. Nằm ở tỉnh Osaka của Nhật Bản, nhóm lăng mộ Mozu-Furuichi bao gồm những gò đất mang hình dáng lỗ khóa được bao phủ bởi rừng cây xanh tươi và hào nước. Những ngôi mộ cổ này được xây dựng vào thời kỳ Kofun, từ năm 250-538. Lăng mộ Cao Câu Ly là quần thể gồm khoảng 30 ngôi mộ của vương triều Cao Câu Ly ở thành phố Bình Nhưỡng và Nampho, CHDCND Triều Tiên. Cao Câu Ly là một trong những vương quốc mạnh nhất ở bán đảo Triều Tiên và Đông Bắc Trung Quốc, tồn tại từ năm 37 TCN đến thế kỷ thứ 7. Ảnh: Wikipedia. Quần thể lăng mộ Vương tộc của nhà Joseon là quần thể gồm 40 lăng mộ nằm rải rác tại 18 địa điểm khác nhau của Hàn Quốc, được xây dựng từ năm 1408-1966, nhằm tưởng nhớ đến những người đã khuất và thể hiện uy nghiêm của vương tộc cai trị lâu dài nhất trên bán đảo Triều Tiên. Ảnh: Wikidata. Lăng mộ Gonbad-e Qābus là một đài tưởng niệm nằm ở thành phố Gonbad-e Kavus, Iran. Được xây dựng vào năm 1006-1007 với chiều cao 61 mét, đây được cho là điểm đánh dấu mộ của nhà cai trị Ziyarid Qabus ibn Wushmagir. Ảnh: TripAdvisor. Lăng mộ Khoja Ahmed Yasavi nằm tại thành phố Turkistan, miền Nam Kazakhstan, được khởi dựng năm 1389 bởi người cai trị Đế quốc Timur. Mặc dù chưa được hoàn thiện (việc xây dựng đã ngưng trệ năm 1405), đây vẫn là một trong những công trình kiến trúc thời kỳ Timur được bảo tồn nguyên vẹn nhất. Ảnh: Itinari. Quần thể di tích Cố đô Huế của Việt Nam gồm Kinh thành Huế cùng lăng mộ của các vị vua nhà Nguyễn ở ngoại vi của Kinh thành. Các lăng mộ này là sự kết hợp tuyệt vời giữa kiến trúc cung đình truyền thống và cảnh quan thiên nhiên trên một quy mô rộng lớn. Ảnh: Lê Huy Hoàng Hải/Zing News. Mời quý độc giả xem video: Giải mã thông điệp ý nghĩa trống đồng Đông Sơn. Nguồn: Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội.