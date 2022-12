Top điểm đến Việt Nam được truyền thông thế giới ca ngợi hết lời 2022

1. Phong Nha - Kẻ Bàng: Báo Stuttgarter Nachrichten của Đức nhận định Việt Nam là một trong những quốc gia đẹp nhất châu Á, điểm đến cụ thể được báo chí Đức chú ý là Phong Nha - Kẻ Bàng ở Quảng Bình. Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới theo tiêu chí địa chất, địa mạo năm 2003, và được UNESCO công nhận lần 2 là Di sản thiên nhiên thế giới với tiêu chí đa dạng sinh học, sinh thái vào ngày 3 tháng 7 năm 2015, là một điểm đến phong phú trong các chương trình tour du lịch Quảng Bình. Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng là vùng khí hậu trong lành, mát lạnh quanh năm trung bình 20-24 độ C. Được đánh giá là một trong hai vùng đá vôi rộng lớn nhất thế giới với diện tích trên 200.000ha. Trong đó, diện tích vùng lõi là 85.754 ha và một vùng đệm rộng 195.400 ha. Nơi đây là những kiến tạo đá vôi hàng triệu năm tuổi với hơn 300 hang động và hệ thống sông ngầm. 2. Phố cổ Hội An là một địa điểm được báo chí thế giới hết lòng ca ngợi, là điểm đến của Việt Nam mà không thể bỏ qua trong năm 2022. Phố cổ Hội An là một thành phố nổi tiếng của tỉnh Quảng Nam, một phố cổ giữ được gần như nguyên vẹn với hơn 1000 di tích kiến trúc từ phố xá, nhà cửa, hội quán, đình, chùa, miếu, nhà thờ tộc, giếng cổ… đến các món ăn truyền thống, tâm hồn của người dân nơi đây. Hội An là một thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam có nhiều khu phố cổ được xây từ thế kỷ 16 và vẫn còn tồn tại gần như nguyên vẹn đến nay. Trong các tài liệu cổ của phương Tây, Hội An được gọi Faifo. Phố cổ Hội An được công nhận là một di sản thế giới UNESCO từ năm 1999. Đây là địa điểm thu hút được rất nhiều khách Du Lịch Đà Nẵng – Hội An. 3. Sapa: Tạp chí du lịch hàng đầu của Anh, Wanderlust, cho rằng Việt Nam là một trong 20 điểm đến thích hợp nhất cho tháng 3. Đây là tháng lý tưởng để tới vùng đồi núi ở phía Bắc Việt Nam. Nhiệt độ ổn định trong khi độ ẩm thấp dần, lượng mưa ít, du khách sẽ thoải mái dạo bộ khám phá những bản làng dân tộc ở Sa Pa. Sapa không chỉ cho bạn được mãn nhãn với khung cảnh thiên nhiên mà còn có cơ hội được tìm hiểu nét văn hóa độc đáo của người dân bản địa. Ở đây mỗi bản làng đều mang trong mình vẻ đẹp riêng về cả cảnh sắc lẫn con người mà khi ghé thăm sẽ gợi trong bạn nhiều cảm xúc khó tả. 4. Chợ nổi Cái Răng là loại hình chợ độc đáo và đặc trưng của vùng đồng bằng sông Cửu Long mà không nơi nào trên đất nước Việt Nam có được. Và đây cũng là khu chợ tiêu biểu, sầm uất, nổi tiếng nhất cho nét văn hóa sông nước miền Tây. Chợ nổi Cái Răng Cần Thơ được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2016. Chợ nổi Cái Răng Cần Thơ được hình thành từ những năm đầu thế kỷ 20, chủ yếu buôn bán các loại nông sản, trái cây, đặc sản của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Là một trong ba chợ nổi lớn nhất miền Tây Nam Bộ, chợ nổi Cái Răng được báo chí thế giới hết lời ca ngợi, luôn được đề xuất trong danh sách những địa điểm đáng đến thăm nhất Việt Nam. >>>Xem thêm video: Du lịch mùa vải thiều có gì hot? (Nguồn: VTV24).

