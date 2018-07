Top con giáp trúng quả đậm, "tiền tài phủ phê" trong tháng 9/2018

Tuổi Sửu: Bước vào tháng 9/2018, vận thế của người tuổi Sửu khởi sắc mạnh mẽ. Không những có thể trả hết những nợ nần trước đây, đồng thời công việc còn bước vào giai đoạn phát triển mới. Người tuổi Sửu không sợ khó không sợ khổ, dám làm dám chịu, đồng thời lại được thần may mắn ưu ái trong tháng 9, nên tài vận của con giáp này hưng phát, thu nhập gia tăng. Chỉ cần người tuổi Sửu thay đổi tư duy, chắc chắn tháng này sẽ là tháng phát đại tài trong năm. Tuổi Dần: Bước vào tháng 9, người tuổi Dần bước vào cục diện “ Quan Tinh Vi Tài, Sinh Tài Chi Nguyên”. Con giáp này sẽ có bước ngoặt mới trong sự nghiệp nên tài vận cũng có sự thay đổi lớn. Trong tháng 9, người tuổi Dần có không ít những cơ hội phát tài. Nếu như trước đây, việc đầu tư không thành công, thì trong thời gian này, sẽ thu được cả vốn lẫn lãi. Con giáp này không còn phải đau đầu vì kiếm tiền như thời gian trước nữa. Tuổi Hợi: Người tuổi Hợi phúc khí tăng cao trong tháng 9/2018 nên sẽ xuất hiện quý nhân giúp đỡ trong sự nghiệp và tài vận. Dù mấy tháng trước đây, tài vận không suôn sẻ thậm chí thất thoát tiền bạc, nợ nần không ít, nhưng do tháng 9 gặp được thời vận nên mọi việc sẽ được giải quyết ổn thỏa. Vận thế khởi sắc, công việc có nhiều đột phá, tài lộc thì mở rộng không ngừng, người tuổi Hợi có thể yên tâm tận hưởng một cuộc sống đầy đủ, sung túc và viên mãn. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).





