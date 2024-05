Top con giáp càng già càng giàu, sau tuổi trung niên phú quý vang danh

Theo tử vi 12 con giáp, những người sinh vào năm Tý, Sửu, Dần, Mão và Thìn sẽ có phúc khí khi về già, có quý nhân phù trợ, vận may không ngừng đến.



1. Tuổi Tý. Người tuổi Tý khó khăn hơn khi còn trẻ, số phận gập ghềnh, khó khăn liên miên, xuất thân trung bình, không có mối quan hệ, tiền bạc không có trong tay.

Nếu không ngừng tích lũy kinh nghiệm, thái độ làm việc cao hơn và trưởng thành qua kinh nghiệm xã hội, họ sẽ có cơ hội phát triển, có thể coi là nửa sau của cuộc đời, nếu may mắn thì có quý nhân, phú quý, may mắn.



2. Tuổi Sửu. Người tuổi Sửu cư xử cởi mở, bản mệnh không cần lo lắng về cơm ăn, áo mặc, nhà cửa hay phương tiện đi lại, khi tuổi còn trẻ thì của cải, nhung lụa không tụ, nửa sau cuộc đời bắt đầu được người khác tôn trọng, thăng tiến trở thành người có quyền cao chức trọng.

Những năm tháng sau này, bố mẹ đều mạnh khỏe, công việc và gia đình hạnh phúc, con cháu được hưởng hạnh phúc.



3. Tuổi Dần. Người tuổi Dần dễ được quý nhân phù trợ sau tuổi trung niên có số làm quan, nếu không được làm quan thì kết bạn với những người giàu sang, quyền quý.

Hổ sống có kỷ luật từ cha mẹ rất nghiêm khắc, hầu hết đàn ông bị vợ kiểm soát chặt chẽ, và phụ nữ nắm quyền lực trong gia đình.



4. Tuổi Mão. Người tuổi Mão có mưu lược thông minh, thích suy tính mọi việc trong lòng nên cuộc đời không gặp tai họa gì, bình an vô sự.

Nửa cuối cuộc đời, có quý nhân phù trợ, mọi việc suôn sẻ, gặp cơ hội mới trong công việc, nắm bắt tốt có thể thành 'quả bom tấn'. Tuy tuổi đã cao nhưng đào hoa không hề giảm sút.



5. Tuổi Thìn. Người tuổi Thìn khó hòa hợp với những tài năng trong các lĩnh vực, tính cách độc đáo, kiêu ngạo nên thuở nhỏ ít bạn bè, dù có tài năng cũng dễ gặp trắc trở, bị loại trừ.

Chỉ khi lớn hơn và hiểu thế sự hơn, bạn mới có thể gặp nhiều may mắn, sự nghiệp thăng tiến và suôn sẻ vào nửa cuối cuộc đời. (Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).

