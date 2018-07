Top 3 con giáp tiền đè ngộp thở, lộc lá bủa vây vào cuối năm 2018

Tuổi Tuất: Thời gian đầu năm do bị khắc tinh áp chế nên vận thế của người tuổi Tuất không thuận lợi nhưng thời gian cuối năm do gặp đúng thời vận nên vận thế bừng bừng khởi sắc.



Người tuổi Tuất vốn thông minh, năng lực kiếm tiền cũng rất tốt. Chỉ cần con giáp này phát huy được sở trường của bản thân cũng như nắm bắt được các cơ hội phát tài trong thời gian cuối năm, chắc chắn sẽ kiếm về được số tiền không nhỏ. Đây cũng là tiền đề vững chắc cho tài vận bùng phát năm 2019 của người tuổi Tuất. Ảnh minh họa Tuổi Thìn: Trong 12 con giáp, người tuổi Thìn đầu năm 2108 chịu nhiều vất vả nhưng đến thời gian cuối năm 2018, công sức của con giáp này sẽ được bù đắp xứng đáng. Cuối năm 2018, do được trời phật phù hộ, sự nghiệp của người tuổi Thìn thăng tiến, tài lộ rộng mở, làm đâu thắng đó. Người tuổi Thìn chỉ cần cố gắng hơn nữa chắn chắn sẽ sớm có được cuộc sống giàu sang, sung túc. Ảnh minh họa Tuổi Dậu: Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu thông minh, luôn có những kế hoạch dự phòng cho bản thân mình. Thời điểm cuối năm do bước vào đại vận nên con giáp này sẽ liên tiếp được quý nhân giúp đỡ. Quý nhân sẽ mang đến những cơ hội có lợi cả về sự nghiệp lẫn tiền bạc cho con giáp này. Rất nhanh chóng, người tuổi Dậu đã có thể tích lũy cho mình số tiền không nhỏ. Ảnh minh họa.

