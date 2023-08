Top 12 tỉnh thành có phong cảnh đẹp nhất Việt Nam

1. Hà Giang. Là tỉnh cực Bắc Việt Nam, Hà Giang có phong cảnh kỹ vĩ đến mê hồn. Thắng cảnh nổi tiếng nhất của tình này là cao nguyên đá Đồng Văn, địa điểm đã được UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu 2. Cao Bằng. Cũng như Hà Giang, Cao Bằng là tỉnh miền núi có cảnh quan thiên nhiên đầy ấn tượng. Đây là địa phương có thác Bản Giốc, một trong những thác nước đẹp nhất thế giới. Động Ngườm Ngao nằm cách thác Bản Giốc không xa, được ví như "động Phong Nha miền Bắc". 3. Lào Cai. Không kém cạnh Hà Giang và Cao Bằng, tỉnh Lào Cai là nơi có đỉnh Phansipan - nóc nhà Đông Dương, với chiều cao 3.143 so với mực nước biển. Thị xã Sa Pa của tình này được biết đến rộng rãi trên bản đồ du lịch quốc tế với phong cảnh miền núi hữu tình. 4. Quảng Ninh. Nằm ở khu vực Đông Bắc, tỉnh Quảng Ninh được ví như một "Việt Nam thu nhỏ" với đủ dạng địa hình, như núi non, hải đảo, đồng bằng, trung du và biên giới. Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long của tỉnh này là "thỏi nam châm" hút khách quốc tế đến Việt Nam. 5. Ninh Bình. Mặc dù thuộc khu vực Đồng bằng sông Hồng, tỉnh Ninh Bình có đến 3/4 diện tích là đồi núi. Những ngọn núi đá bị phong hóa theo thời gian đã hình thành nên diện mạo đặc trưng của Di sản thế giới kép (thiên nhiên - văn hóa) Quần thể danh thắng Tràng An ở tỉnh này. 6. Quảng Bình. Nằm ở khu vực Bắc Trung Bộ, tỉnh Quảng Bình được cả thế giới biết đến nhờ Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bảng. Nơi đây sở hữu hệ thống hang động khổng lồ, trong đó động Sơn Đoòng được công nhận là hang động tự nhiên lớn nhất thế giới. 7. Đà Nẵng. Phong cảnh đẹp là một trong những yếu tố khiến Đà Nẵng được nhiều người coi là "thành phố đáng sống nhất Việt Nam". Ngoài những bãi biển cát trắng trải dài, địa phương này còn có khung cảnh núi non hấp dẫn ở Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà, Bà Nà... 8. Khánh Hòa. Là địa phương nổi tiếng về du lịch biển, tỉnh Khánh Hòa sở hữu những vịnh biển được hàng triệu người biết đến trên bản đồ du lịch quốc tế, gồm các vịnh Vân Phong, vịnh Nha Phu, vịnh Nha Trang và vịnh Cam Ranh. 9. Bình Thuận. Dù không có những vịnh biển đẹp như Nha Trang, Bình Thuận lại được du khách gần xa biết đến nhờ những "đồi cát bay" đẹp đến siêu thực. Hải đăng Kê Gà - ngọn hải đăng cổ nằm trên một đảo đá - cũng là một cảnh đẹp không chiêm ngưỡng ở tỉnh này 10. Lâm Đồng. Nằm ở khu vực Tây Nguyên, tỉnh Lâm Đồng lôi cuốn du khách bốn phương nhờ phong cảnh thơ mộng và khí hậu ôn hòa. Thành phố Đà Lạt - trung tâm du lịch của tỉnh này - là "thành phố rừng" độc nhất vô nhị của Việt Nam. 11. Tây Ninh. Trong các tỉnh Đông Nam Bộ, Tây Ninh là tỉnh có cảnh quan thiên nhiên ấn tượng nhất. Đây là địa phương có núi Bà Đen - nóc nhà của Nam Bộ (cao 996 mét so với mực nước biển), và hồ Dầu Tiếng - hồ nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam (Diện tích bề mặt 270 km²). 12. Kiên Giang. Là một tỉnh biên giới vùng Tây Nam Bộ, Kiên Giang có nhiều thắng cảnh được biết đến từ xa xưa như Hòn Phụ Tử và "Hà Tiên Thập Cảnh". Đảo ngọc Phú Quốc của tỉnh này được du khách năm châu biết đến như một "thiên đường nghỉ dưỡng miền nhiệt đới". Mời quý độc giả xem video: Có Một Ninh Bình Non Nước Hữu Tình Đến Thế. Nguồn: VTV Review.

1. Hà Giang. Là tỉnh cực Bắc Việt Nam, Hà Giang có phong cảnh kỹ vĩ đến mê hồn. Thắng cảnh nổi tiếng nhất của tình này là cao nguyên đá Đồng Văn, địa điểm đã được UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu 2. Cao Bằng. Cũng như Hà Giang, Cao Bằng là tỉnh miền núi có cảnh quan thiên nhiên đầy ấn tượng. Đây là địa phương có thác Bản Giốc, một trong những thác nước đẹp nhất thế giới. Động Ngườm Ngao nằm cách thác Bản Giốc không xa, được ví như "động Phong Nha miền Bắc". 3. Lào Cai. Không kém cạnh Hà Giang và Cao Bằng, tỉnh Lào Cai là nơi có đỉnh Phansipan - nóc nhà Đông Dương, với chiều cao 3.143 so với mực nước biển. Thị xã Sa Pa của tình này được biết đến rộng rãi trên bản đồ du lịch quốc tế với phong cảnh miền núi hữu tình. 4. Quảng Ninh. Nằm ở khu vực Đông Bắc, tỉnh Quảng Ninh được ví như một "Việt Nam thu nhỏ" với đủ dạng địa hình, như núi non, hải đảo, đồng bằng, trung du và biên giới. Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long của tỉnh này là "thỏi nam châm" hút khách quốc tế đến Việt Nam. 5. Ninh Bình. Mặc dù thuộc khu vực Đồng bằng sông Hồng, tỉnh Ninh Bình có đến 3/4 diện tích là đồi núi. Những ngọn núi đá bị phong hóa theo thời gian đã hình thành nên diện mạo đặc trưng của Di sản thế giới kép (thiên nhiên - văn hóa) Quần thể danh thắng Tràng An ở tỉnh này. 6. Quảng Bình. Nằm ở khu vực Bắc Trung Bộ, tỉnh Quảng Bình được cả thế giới biết đến nhờ Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bảng. Nơi đây sở hữu hệ thống hang động khổng lồ, trong đó động Sơn Đoòng được công nhận là hang động tự nhiên lớn nhất thế giới. 7. Đà Nẵng. Phong cảnh đẹp là một trong những yếu tố khiến Đà Nẵng được nhiều người coi là "thành phố đáng sống nhất Việt Nam". Ngoài những bãi biển cát trắng trải dài, địa phương này còn có khung cảnh núi non hấp dẫn ở Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà, Bà Nà... 8. Khánh Hòa. Là địa phương nổi tiếng về du lịch biển, tỉnh Khánh Hòa sở hữu những vịnh biển được hàng triệu người biết đến trên bản đồ du lịch quốc tế, gồm các vịnh Vân Phong, vịnh Nha Phu, vịnh Nha Trang và vịnh Cam Ranh. 9. Bình Thuận. Dù không có những vịnh biển đẹp như Nha Trang, Bình Thuận lại được du khách gần xa biết đến nhờ những "đồi cát bay" đẹp đến siêu thực. Hải đăng Kê Gà - ngọn hải đăng cổ nằm trên một đảo đá - cũng là một cảnh đẹp không chiêm ngưỡng ở tỉnh này 10. Lâm Đồng. Nằm ở khu vực Tây Nguyên, tỉnh Lâm Đồng lôi cuốn du khách bốn phương nhờ phong cảnh thơ mộng và khí hậu ôn hòa. Thành phố Đà Lạt - trung tâm du lịch của tỉnh này - là "thành phố rừng" độc nhất vô nhị của Việt Nam. 11. Tây Ninh. Trong các tỉnh Đông Nam Bộ, Tây Ninh là tỉnh có cảnh quan thiên nhiên ấn tượng nhất. Đây là địa phương có núi Bà Đen - nóc nhà của Nam Bộ (cao 996 mét so với mực nước biển), và hồ Dầu Tiếng - hồ nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam (Diện tích bề mặt 270 km²). 12. Kiên Giang. Là một tỉnh biên giới vùng Tây Nam Bộ, Kiên Giang có nhiều thắng cảnh được biết đến từ xa xưa như Hòn Phụ Tử và "Hà Tiên Thập Cảnh". Đảo ngọc Phú Quốc của tỉnh này được du khách năm châu biết đến như một "thiên đường nghỉ dưỡng miền nhiệt đới". Mời quý độc giả xem video: Có Một Ninh Bình Non Nước Hữu Tình Đến Thế. Nguồn: VTV Review.