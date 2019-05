Thót tim quái chiêu chống mộ tặc cực độc của người xưa

Nơi an nghỉ ngàn thu của thi hài người quá cố, đặc biệt là vua chúa, vương tôn quý tộc được người xưa nghĩ ra nhiều cách bảo vệ nguyên vẹn tránh kẻ trộm mộ xâm phạm. Theo đó, những ngôi mộ được thiết kế với nhiều cạm bẫy để ngăn chặn mộ tặc xâm nhập vào bên trong lấy cắp các cổ vật hay mạo phạm thi hài người chết. Người xưa đã bố trí nhiều cạm bẫy nguy hiểm trong khu mộ như những bẫy hố với rất nhiều đinh nhọn hay chông vót nhọn ở phía dưới. Cũng có ngôi mộ có những bẫy hố là những động vật hết sức nguy hiểm như rắn, rết, nhện độc. Người xưa cũng tạo ra bẫy cát vô cùng nguy hiểm khiến mộ tặc khiếp sợ. Nếu không may sa chân vào bẫy cát thì kẻ trộm mộ sẽ rơi xuống hố sâu, không thể trèo lên và bị chôn sống. Thủy ngân cũng là một chất độc nguy hiểm chết người được người xưa sử dụng để bảo vệ nơi an nghỉ ngàn thu của người quá cố. Chất độc này được bố trí xung quanh mộ khiến những kẻ trộm mộ tiếp xúc với thủy ngân liều lượng cao sẽ dễ dàng mất mạng. Cũng có một số khu mộ bố trí những cạm bẫy cung tên. Khi trộm mộ bất cẩn chạm vào bẫy thì hàng loạt mũi tên được đặt từ trước sẽ đồng loạt phóng ra. Theo đó, mộ tặc sẽ khó có thể thoát thân khi hàng loạt mũi tên phóng về phía mình dẫn đến tử vong tại chỗ. Ngoài ra, để ngăn chặn, răn đe những kẻ trộm mộ, người xưa còn khắc những lời nguyền nguy hiểm trên lối vào khu mộ hay mặt ngoài của quan tài. Nội dung của những lời nguyền thường nói về việc người chết sẽ trả thù những kẻ dám phá hoại giấc ngủ ngàn thu của họ. Những kẻ trộm mộ sẽ phải đối mặt với những điều xui xẻo khi đột nhập vào ngôi mộ, thường là cái chết đầy bi kịch và khó lý giải. Video: Phát hiện mộ cổ có di hài còn nguyên vẹn (nguồn: VTC14)

