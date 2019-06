Thành phố Atlantis huyền thoại do người ngoài hành tinh tạo ra?

Thành phố Atlantis huyền thoại được nhắc đến trong nhiều tài liệu cổ xưa. Nơi đây thường được mô tả là địa điểm tuyệt đẹp với nhiều công trình kỳ vĩ và hiện đại. Người dân sống ở nơi đây luôn ngập tràn niềm vui. Plato từng đề cập thành phố huyền thoại Atlantis nằm đâu đó ở Đại Tây Dương mà không có vị trí chính xác. Trong khi tung tích thành phố Atlantis chưa được làm sáng tỏ, một giả thuyết cho rằng thành phố huyền thoại này có liên quan đến người ngoài hành tinh. Theo giả thuyết này, thành phố Atlantis hiện đại hơn so với những nơi khác cùng thời điểm là vì nơi này do người ngoài hành tinh xây dựng. Người ngoài hành tinh đã sử dụng những công nghệ, vật liệu tiên tiến, đi trước thời đại để xây dựng nên các công trình kỳ vĩ, tráng lệ tại Atlantis. Những người ngoài hành tinh xây dựng nên Atlantis được cho là đến từ hệ thống sao Lyrian. Họ được mô tả mang hình dáng giống như con người. Tuổi thọ của người dân sống ở thành phố Atlantis có thể lên đến 800 tuổi. Người dân nơi đây tận hưởng cuộc sống hạnh phúc viên mãn. Tuy nhiên, vì một số lý do, thành phố này biến mất một cách bí ẩn. Một số nguồn tin cho rằng, thành phố Atlantis biến mất là do bị cơn sóng thần hay động đất nhấn chìm xuống dưới đáy biển. Mời độc giả xem video: TP HCM lọt top 50 thành phố đẹp nhất thế giới (nguồn: VTC1)

