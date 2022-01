Tết Nhâm Dần 2022: Bài trí cây cảnh gì để vượng tài, quanh năm phát?

Cây sung được xem là một trong những cây cảnh đặc trưng cho ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Từ cái tên mà chúng ta thường gọi về loại cây này cũng đủ thể hiện hết ý nghĩa và sự may mắn của nó đem lại. Và những trái sung thì tròn đầy, căng mọng biểu hiện sự no ấm, sung túc, tròn đầy, mang lại sự vẹn toàn về vật chất và tinh thần cho chủ nhà trong năm mới. Trong dân gian, hoa cúc là loài hoa quý nằm trong tứ quý "tùng, cúc, trúc, mai", tượng trưng cho sự trường thọ, phúc lộc dồi dào. Theo phong thủy, hoa cúc mang lại may mắn, cuộc sống bình yên cho gia chủ. Bởi vậy, đây là một trong những loại hoa không thể thiếu trong mỗi gia đình người Việt mỗi dịp Tết đến xuân về. Cây phát tài phát lộc là loại cây được rất nhiều gia đình yêu thích, bài trí trong không gian vào dịp tết với ý nghĩa đem lại thật nhiều may mắn, tài lộc về cho gia đình. Theo phong thủy, số lượng cây phát tài, phát lộc được trồng trong một chậu sẽ có ý nghĩa khác nhau.Hoa hải đường là loài hoa tượng trưng cho mùa xuân. Trong phong thủy, loài hoa này mang lại phú quý, làm ăn tấn tới, may mắn cho gia đình. Ngoài ra, hoa hải đường còn tượng trưng có tình cảm anh em hòa hợp, cuộc sống vui vậy và tình bạn thân thiết. Cây trạng nguyên là biểu tượng cho sự thành đạt, đỗ đạt trong con đường học hành. Với màu sắc đỏ thắm, cây trạng nguyên vừa mang lại hạnh phúc, may mắn vừa mang lại thành công cho các thành viên trong gia đình. Cây lan hồ điệp tượng trưng cho sự tài lộc, thịnh vượng. Đồng thời, loài hoa này còn có khả năng thu hút nguồn năng lượng sáng tích cực nên được chưng trong ngày tết nhằm thu hút vượng khí, mang đến sự tài lộc cho gia đình trong năm mới. Nụ tầm xuân có ý nghĩa sinh sôi, nảy lộc, mang lại nhiều may mắn. Cùng với hoa đào, cây quất, hoa tầm xuân là vật trang trí không thể thiếu trong nhiều gia đình trong dịp Tết. Hoa đồng tiền mang lại nhiều may mắn, sức khỏe, tuổi thọ mà giá thành khá rẻ nên được nhiều gia đình lựa chọn để chơi hoa trong ngày Tết. Bạn có thể đặt một chậu hoa đồng tiền trước cửa nhà, trong phòng khách hoặc cắm thành lọ trang trí như một lời chúc ý nghĩa cho gia đình trong ngày đầu năm mới. Loài hoa tượng trưng cho sự may mắn, trường thọ, giàu sang phú quý, tài lộc sung túc. Theo phong thủy, hoa thủy tiên có tác dụng khử tà, mang lại cát tường, tăng thêm tài khí cho gia chủ. Chính vì vây, hoa thủy tiên được rất nhiều gia đình lựa chọn trang trí trong nhà. Thanh long có nghĩa là rồng xanh, khi tặng nhau mang ý nghĩa phú quý, sức khỏe, tài lộc trong dịp đầu năm. Một chậu thanh long được tạo từ nhiều cành ghép lại với nhau và có rất nhiều trái mọc san sát trên cành mang ý nghĩa sum họp đầy đủ. Cây lựu là loài cây vừa ăn quả, vừa được sử dụng làm kiểng trong ngôi nhà. Cây lựu có thân gỗ tương trưng cho sự vững chãi, kiên cường. Quả lựu màu đỏ như những chiếc đèn lồng may mắn mang lại hỉ sự, phúc lộc đến nhà. Những chùm hoa lựu đỏ chót giúp gia chủ xua ma đuổi quỷ và mang lại ấm no, tài lộc hạnh phúc. Hoa đỗ quyên là loài hoa đẹp thường được trồng trong nhà vào dịp Tết Nguyên Đán. Trong phong thủy, hoa đỗ quyên mang ý nghĩa tượng trưng cho sự ấm áp, sum vầy, xua đuổi tà khí, mang lại may mắn cho gia chủ.

Mời các bạn xem video: Cây nào phù hợp với đô thị Hà Nội?. Nguồn: VTV





