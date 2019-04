Sự thật tàn khốc cuộc thảm sát đẫm máu nhất của Hitler

Cuộc thảm sát đẫm máu Holocaust được thực hiện kể từ khi trùm phát xít Hitler lên nắm quyền từ năm 1933 cho đến khi Chiến tranh thế giới 2 kết thúc năm 1945. Trong thời gian diễn ra cuộc thảm sát Holocaust, khoảng 1/3 dân số Do Thái bị Đức quốc xã tàn sát một cách man rợ tại các trại tập trung. Một nghiên cứu chỉ ra, 150 nhân viên phát xít Đức làm việc tại trại tập trung Treblinka đã giết hơn 870.000 người Do Thái. Ước tính, phát xít Đức đã giết 11 triệu người trong cuộc thảm sát Holocaust. Trong số này, 6 triệu nạn nhân là người Do Thái. Nhiều trang sức, đồ dùng cá nhân như nhẫn cưới, đồng hồ... của các tù nhân bị Đức quốc xã tịch thu khi bị đưa đến các trại tập trung. Phụ nữ Do Thái chiếm hơn 50% tổng số nạn nhân bị Đức quốc xã giết hại trong cuộc thảm sát mang tên Holocaust. Cũng trong cuộc thảm sát Holocaust, các bác sĩ phát xít Đức đã thực hiện nhiều thí nghiệm rùng rợn trên cơ thể người, bao gồm cả trẻ sơ sinh. Ngay cả khi lực lượng đồng minh giải phóng các trại tập trung của phát xít Đức thì vẫn có hàng ngàn người chết sau đó một vài tuần. Nguyên nhân tử vong là do họ bị phát xít Đức đánh đập, tra tấn trước đó dẫn đến thương tích nặng rồi qua đời. Một số trường hợp khác thì chết vì ăn quá nhiều sau khi được tự do. Trước đó, họ luôn sống trong cảnh đói khát, suy dinh dưỡng vì bị phát xít Đức cho khẩu phần ăn rất ít. Khoảng 10.000 người làm việc cho Hitler và phát xít Đức bị bắt giữ và kết án vì những tội ác đã gây ra trong cuộc thảm sát Holocaust. Trong số này, 5.000 tội phạm phát xít Đức bị xử tử từ năm 1945 - 1985. Video: Tiếp tục truy tìm tội phạm chiến tranh thời phát xít Đức (nguồn: VTC14)

