Sự thật ngỡ ngàng “vương quốc đã mất” của Nữ hoàng Cleopatra

Thành phố Heracleion hay còn gọi Thonis-Heracleion được người đời nhớ đến là "vương quốc đã mất" của Nữ hoàng Ai Cập Cleopatra. Nguyên do là vì Heracleion chính là nơi Cleopatra được phong làm Nữ hoàng. Trong suốt nhiều năm, thành phố Heracleion của Ai Cập đóng vai trò là một trong những trung tâm thương mại quan trọng trong khu vực Địa Trung Hải. Heracleion cũng là một cửa ngõ quan trọng dẫn vào Ai Cập. Do vậy, thành phố cổ của Ai Cập này vô cùng phát triển và thịnh vượng. Thế nhưng, cách đây gần 1.200 năm, thành phố Heracleion bất ngờ bị nhấn chìm xuống biển Địa Trung Hải. Theo đó, thành phố Heracleion biến mất bí ẩn giống như thành phố Atlantis huyền thoại. Trong suốt nhiều thế kỷ sau đó, không ít người cho rằng "vương quốc đã mất" của Nữ hoàng Cleopatra không thực sự tồn tại. Dù vậy, các chuyên gia, nhà khảo cổ vẫn nỗ lực tìm kiếm tung tích thành phố cổ xưa này. Đến năm 2001, một nhà khảo cổ vô tình tìm thấy tàn tích thành phố cổ Heracleion tại vùng vịnh Aboukir, gần Alexandria, Ai Cập. Dù chìm dưới nước trong suốt nhiều thế kỷ, thành phố Heracleion còn gần như nguyên vẹn. Trong số này nổi bật là: ngôi đền Amun-Gerb, các bức tượng pharaoh khổng lồ, hàng trăm tượng thần nhỏ, hàng chục quan tài bằng đá... còn vẹn nguyên. Việc tìm thấy thành phố Heracleion được đánh giá là một phát hiện quan trọng trong giới khảo cổ Ai Cập. Các chuyên gia hy vọng thông qua phát hiện này, nguyên nhân khiến Heracleion bị đại dương "nuốt chửng" sẽ sớm được giải mã. Video: Bí ẩn rùng rợn nghĩa địa cổ Ai Cập (nguồn: VTC Now)

