Sự thật bất ngờ về tên cướp nổi tiếng nhất lịch sử nước Mỹ

Lang thang khắp miền Tây nước Mỹ và bị cáo buộc gây ra 21 vụ giết người, Billy the Kid (Nhóc Billy) được coi là tên cướp nổi tiếng bậc nhất trong lịch sử xứ cờ hoa. Có tên thật là William Henry McCarty, Billy the Kid được sinh ra trong khoảng 1859 – 1861 ở Indiana hay New York. Không biết ai là cha, hắn sống với mẹ từ khi còn nhỏ. Sau khi người mẹ qua đời vào năm 1874, William đã đi theo con đường tội phạm. Hắn đã sử dụng vô vàn biệt danh trong suốt cuộc đời, như Kid Antrim hay William Bonney, nhưng Billy the Kid là cái tên đã "đóng đinh" vào lịch sử. Vào ngày 23/9/1875, Nhóc Billy, khi đó khoảng 15 tuổi, đã bị bắt lần đầu tiên sau khi ăn cắp một giỏ đồ giặt. Sau đó hắn trốn khỏi nhà tù và bắt đầu hành trình lang bạt của mình. Sau một thời gian trộm ngựa ở Arizona, năm 1878 Billy the Kid trở về New Mexico, nơi hắn cùng một nhóm các tay súng chuyên trộm gia súc tham gia vào "chiến tranh Hạt Lincoln" giữa các chủ trang trại và thương gia. Bị các đối thủ truy lùng, hắn đã chạy trốn và tiếp tục cuộc sống ngoài vòng pháp luật của mình với việc ăn cắp gia súc và ngựa, đánh bạc và giết người. Tội ác của Billy đã khiến chính quyền treo một khoản tiền thưởng lớn cho người chỉ điểm, và cuối cùng hắn bị bắt và bị truy tố vì đã giết một cảnh sát trưởng. Billy the Kid đã bị kết án treo cổ. Nhưng bản án chưa được thi hành thì hắn đã vượt ngục và đã giết chết hai sĩ quan trong quá trình đó. Nhưng số phận tên tội phạm khét tiếng chấm dứt không lâu sau đó. Vào ngày 14/7/1881, hắn bị cảnh sát trưởng Pat Garrett bắt được và bắn chết ở Fort Sumner, New Mexico. Mặc dù bị coi như một tên tội phạm đáng bị nguyền rủa khi còn sống, sau khi chết Billy the Kid lại trở thành huyền thoại, thường được nhắc đến như một biểu tượng nổi tiếng của miền Tây hoang dã. Ngày nay, hình tượng Billy the Kid được lãng mạn hóa trong nhiều bộ phim, sách truyện, chương trình truyền hình và các bài hát, có tầm ảnh hưởng lớn trong văn hóa đại chúng Mỹ. Mỗi năm, có hàng vạn du khách đến thị trấn Fort Sumner - nơi Nhóc Billy bị bắn chết - để thăm bảo tàng và mộ của tên cướp trứ danh này.

