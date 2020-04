Soi con phố ăn chơi nhất Sài Gòn 50 năm trước

Đường Tự Do, một trong những con đường đẹp nhất ở trung tâm Sài Gòn, nay là đường Đồng Khởi, 1961. Ảnh: Life. Những chiếc xe hơi trên đường Tự Do, 1967-1968. Ảnh: Dave DeMilner. Nằm ở trung tâm quận 1, đường Tự Do, nay là đường Đồng Khởi, trước 1975 được coi là con đường của giới thượng lưu với sự hiện diện của vô số khách sạn, quán bar, nhà hàng, vũ trường, cửa hiệu... sang trọng bậc nhất Sài Gòn. Ngã tư Tự Do - Lê Lợi với khách sạn Continental Palace - khách sạn lâu đời nhất Sài Gòn - chiếm một góc phố, 1965-1966. Ảnh: Thomas W. Johnson. Nhà hàng Maxim's trên đường Tự Do, 1969-1970. Ảnh: Leroy P. McCarty. Quán bar King với mặt tiền trang trí hình vương miện bắt mắt trên đường Tự Do, 1967. Ảnh: Ken. Quán ba Imperial (dân Sài Gòn thường gọi là cafe Hoàng Gia) ở ngã tư Tự Do - Nguyễn Văn Thinh, nay là ngã tư Đồng Khởi - Mạc Thị Bưởi, 1967. Khách sạn - quán bar Eden Roc trên đường Tự Do, 1967. Ảnh: Bill Mullin. Đoạn vỉa hè đối diện khách sạn Eden Roc, 1966-1967. Ảnh: Capt. Ted R. Snediker. Bảng hiệu hình chuột Mickey của nhà hàng Caribou trên đường Tự Do, 1968-1969. Ảnh: Chairborneranger.com. Cửa hàng bán đồ mỹ nghệ ở góc Tự Do - Thái Lập Thành (Đồng Khởi - Đông Du), 1961. Một đoạn đường Tự Do với các cửa hàng nằm san sát, 1966. Mời quý độc giả xem video: Điểm danh những kiến trúc cổ ở Sài Gòn. Nguồn: VTC10

