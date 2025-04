Sốc nặng bên trong chiếc túi nhỏ Từ Hy thái hậu cầm khi chết

Năm 1908, Từ Hy thái hậu - một trong những phụ nữ quyền lực nhất của nhà Thanh - qua đời. Sau đó, bà được chôn cất trong lăng mộ xa hoa ở Thanh Đông Lăng cùng với vô số đồ tùy táng giá trị. Kho báu tùy táng trong lăng mộ của Từ Hy thái hậu trở thành mục tiêu của nhiều kẻ trộm mộ. Trong số này, vào năm 1925, Tôn Điện Anh cùng đồng bọn đã dùng pháo binh để cạy phá lối vào lăng mộ và lấy đi vô số bảo vật được chôn cùng Từ Hy thái hậu. Nhóm trộm mộ do Tôn Điện Anh cầm đầu đã đánh cắp toàn bộ vàng bạc châu báu, kỳ trân dị bảo, thậm chí cả viên dạ minh châu đặt trong miệng của bà. Trong quá trình vơ vét châu báu trong lăng mộ, nhóm của Tôn Điện Anh đã làm tổn hại thi hài của Từ Hy thái hậu. Do vậy, lăng mộ của vị thái hậu quyền lực nhà Thanh chỉ còn lại một số hiện vật mà Tôn Điện Anh cho rằng ít giá trị. Trong quá trình vơ vét châu báu trong lăng mộ, nhóm của Tôn Điện Anh đã làm tổn hại thi hài của Từ Hy thái hậu. Do vậy, lăng mộ của vị thái hậu quyền lực nhà Thanh chỉ còn lại một số hiện vật mà Tôn Điện Anh cho rằng ít giá trị. Đến tháng 4/1984, tổ chuyên gia kiểm tra lại tình hình thi hài của Từ Hy thái hậu và phát hiện bên trong tay phải có một túi gấm nhỏ. Nhóm chuyên gia tỉ mỉ mở chiếc túi nhỏ và bên trong có 1 chiếc răng và 2 chiếc móng tay. Kết quả kiểm tra ADN cho thấy chúng đều là của Từ Hy thái hậu. Khi còn sống, Từ Hy thái hậu có thói quen nuôi móng tay và mỗi bàn tay chỉ nuôi 3 móng ở ngón cái, ngón út và áp út. Mỗi móng tay đều có một cung nữ riêng phụ trách chăm sóc, bảo vệ bằng hộ giáp vàng. Bà rất thích những chiếc móng tay đó. Vậy nên, khi Từ Hy thái hậu qua đời, cung nữ và thái giám thân cận đã cẩn thận cắt 2 móng tay và để 1 chiếc răng rụng từ lâu vào trong túi gấm được khâu bằng chỉ vàng rồi để vào tay. Mời độc giả xem video: Bộ sưu tập giày đắt đỏ của Từ Hi Thái Hậu, có đôi hơn 460 tỷ.

