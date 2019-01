Sau Tết Kỷ Hợi 2019, 4 con giáp lộc đè gãy cổ, tiền rải tràn trề

Tuổi Sửu: Bước vào năm Kỷ Hợi, do được Tài Tinh tương trợ nên tài vận của người tuổi Sửu vô cùng thuận lợi, thu nhập cũng tăng lên rất nhiều. Cùng với sự hanh thông của vận thế, những người tuổi Sửu làm công ăn lương sẽ vô cùng suôn sẻ trong công việc, cho dù là cầu danh hay cầu lợi đều dễ dàng đạt được, do đó bắt đầu từ tết âm lịch cho đến hết năm, con giáp này sẽ có được vô số cơ hội tăng thêm thu nhập. Còn đối với người tuổi Sửu kinh doanh, buôn bán cũng sẽ tìm được không ít các dự án đầu tư khả quan hoặc những đối tác kinh doanh tiềm năng từ đó mà thu được những khoản lợi nhuận không nhỏ. Ngoài ra, cho dù là người tuổi Sửu làm thuê hay tự mình làm chủ đều sẽ được quý nhân giúp đỡ về tiền bạc. Tuổi Mão: Người tuổi Mão khiêm nhường và sống nội tâm. Bước vào năm mới Kỷ Hợi, con giáp này chính là “con cưng” của thần Tài, có thể nói “cầu tài được tài, muốn tiền là có tiền”. Năm Kỷ Hợi, người tuổi Mão bước vào cục diện “Tam Hợp Quý Nhân” nên được quý nhân giúp đỡ do đó rất nhẹ nhàng trong việc kiếm tiền, tăng thêm thu nhập. Nếu tận dụng tốt các cơ hội, đây sẽ là năm thành công của con giáp này. Đặc biệt những người tuổi Mão kinh doanh, buôn bán có thể dựa vào sự “chống lưng” của quý nhân mà tìm kiếm những cơ hội giao thương, các dự án đầu tư để thu lại những khoản lợi nhuận khủng, làm dày thêm “ví tiền”. Tuổi Dậu: Năm Kỷ Hợi, người tuổi Dậu chính là con giáp may mắn thứ ba về tài vận trong số 12 con giáp. Có Thái Tuế là Sát Quan Tinh thúc đẩy các mối quan hệ liên quan của tài vận nên con giáp này sẽ có một năm bùng nổ về tiềm lực tài chính. Bắt đầu từ tết âm lịch cho đến hết năm Kỷ Hợi, Chính Tài hay Thiên Tài của người tuổi Dậu đều rất hưng vượng, thu nhập tăng lên nhanh chóng. Ngoài ra do có “Quan Tài Tinh” xuất hiện trong cung mệnh, nên con giáp này cũng được quý nhân giúp đỡ rất nhiều trong việc tìm kiếm các cơ hội kiếm tiền nên do đó người tuổi Dậu không phải chịu bất cứ áp lực nào về tài chính. Tuổi Dần: Người tuổi Dần là con giáp được coi là mạnh mẽ nhất trong số 12 con giáp. Bước vào năm Kỷ Hợi, vận khí của con giáp này tăng lên không ngừng, dường như người tuổi Dần làm gì cũng “làm một thu hai”, thu nhập tăng lên gấp ba, gấp bốn, tiền bạc như thác lũ liên tiếp chảy vào túi con giáp này. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

