Sau khi lấy được chân kinh, Trư Bát Giới vẫn không thể làm gì?

Trong tác phẩm "Tây Du Ký", hành trình đi thỉnh kinh của thầy trò Đường Tăng thu hút sự quan tâm lớn của công chúng. Bên cạnh các nhân vật được nhiều người yêu thích như Đường Tăng hay Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới cũng được nhiều người chú ý. Trư Bát Giới hay còn gọi Trư Ngộ Năng vốn là Thiên Bồng Nguyên Soái chỉ huy hơn 8 vạn thuỷ binh ở thiên đình. Bát Giới tu luyện thành thạo 36 phép Thiên cang của Đạo giáo. Tuy nhiên, trong một lần say rượu, chọc ghẹo Hằng Nga nên Trư Bát Giới bị Ngọc Hoàng trừng phạt bằng cách trục xuất khỏi thiên giới, ném vào chuồng lợn khi giáng xuống phàm trần. Do đó, Trư Bát Giới có hình hài nửa người nửa lợn. Về sau, nhờ Quán Thế Âm Bồ Tát chỉ điểm, Trư Bát Giới đã đi theo phò tá Đường Tăng tới Tây Thiên thỉnh kinh thành công. Nhờ tu hành đắc đạo, Tôn Ngộ Không được phong Ðấu Chiến Thắng Phật. Ba đồ đệ khác của Đường Tăng có quả vị Bồ Tát bao gồm: Tịnh Đàn Sứ Giả Bồ Tát (Bát Giới), Bát Bộ Thiên Long Quảng Lực Bồ Tát (Bạch Long) và Bát Bảo Kim Thân La Hán Bồ Tát (Sa Tăng). Thế nhưng, trong khi Bạch Long Mã được khôi phục chân thân về hình dạng rồng, Bát Giới không thể khôi phục lại chân thân giống như khi còn là Thiên Bồng Nguyên Soái oai phong, lẫm liệt. Từ đây, nhiều người tò mò vì sao Trư Bát Giới tu thành chính quả nhưng lại không khôi phục được chân thân. Để làm rõ bí ẩn này, các nhà nghiên cứu đọc kỹ lại tác phẩm "Tây Du Ký" cũng như triết lý của Đạo giáo và Phật giáo. Qua đó, giới nghiên cứu đã tìm ra lời giải. Khi chỉ điểm cho Trư Bát Giới đi theo bảo vệ Đường Tăng tới Tây Thiên, Quán Thế Âm Bồ Tát chỉ hứa với hắn là sẽ đạt được kết quả khả quan chứ không hứa khôi phục nguyên thần giúp lấy lại chân thân giống như lúc ở thiên đình. Nếu Trư Bát Giới muốn khôi phục chân thân không phải là điều bất khả thi. Trên thực tế, dựa theo yêu cầu của Đạo giáo, Bát Giới nhất định phải tu luyện lại nguyên thần rồi đầu thai làm người. Tuy nhiên, Trư Bát Giới không tự tin có thể làm tốt điều trên vì biết con đường tu luyện lại nguyên thần có nhiều rủi ro. Nếu không thành công thì Bát Giới có thể đối mặt với tình huống khó khăn hơn. Do đó, Trư Bát Giới chấp nhận sống tiếp với hình dáng nửa người nửa lợn sau khi được phong Tịnh Đàn Sứ Giả Bồ Tát.

