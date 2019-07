Rùng rợn thí nghiệm trên người tàn ác của phát xít Đức

Là trợ thủ đắc lực của trùm phát-xít Adolf Hiter, thống chế Heinrich Himmler là người chịu trách nhiệm cho hàng nghìn cái chết kinh hoàng của người Do Thái trong Chiến tranh thế giới 2. Ông ta thường được biết đến với tư cách kiến trúc sư chính của Holocaus, trại tập trung người Do Thái của Đức quốc xã. Dưới sự chỉ đạo của Himmler, những cuộc thí nghiệm trên người đã diễn ra ở Holocaus với mức độ tàn ác mà hậu thế khó có thể hình dung. Theo các hồ sơ được phát hiện, ít nhất 400 thí nghiệm kinh hoàng đã được Himmler cho tiến hành với hàng ngàn tù nhân Do Thái ở mọi độ tuổi, thể trạng, cả nam và nữ. Mục đích của các thí nghiệm này là để nghiên cứu về khả năng chịu đựng của con người. Nhưng các sử gia cho rằng chúng có thể chỉ là một cách thức tra tấn mang vỏ bọc khoa học, hoặc được tiến hành để thỏa mãn thú vui quái gở của chính Himmler. Trong các thí nghiệm này, nhiều người đã bị chích mầm bệnh dịch hạch vào cơ thể với liều lượng tăng dần mà không có sự hỗ trợ về y tế; khiến cơ thể bị tàn phá dần mòn, dẫn đến những cái chết đau đớn. Để “thí nghiệm” về ngưỡng chịu lạnh của con người, các tù nhân đã bị lột quần áo và đẩy ra ngoài tuyết lạnh. Các phản ứng của cơ thể và diễn biến của cái chết sau đó được các chuyên gia của Himmler ghi lại cẩn thận. Nhiều tù nhân nam đã bị đem làm vật thử nghiệm cho các phương pháp triệt sản khác nhau, trong đó nhiều người chết vì những biến chứng vô phương cứu chữa. Nhiều tù nhân bị sử dụng làm vật thí nghiệm cho các loại vũ khí hóa học, sinh học do Đức quốc xã phát triển. Các hình thức thí nghiệm và con số nạn nhân có thể lớn hơn nhiều, do nhiều bộ hồ sơ được cho là đã thất lạc hoặc bị tiêu hủy. Dù đã gây ra vô số cái chết đau đớn cho người khác, cái chết của bản thân Heinrich Himmler lại diễn ra khá êm ái. Sau khi bị bắt giữ và chờ xét xử, ông ta đã tự sát bằng cách nuốt một viên thuốc độc chứa xyanua ngày 23/5/1945. Mời quý độc giả xem clip: 10 vũ khí ảnh hưởng nhất Thế chiến II.

Là trợ thủ đắc lực của trùm phát-xít Adolf Hiter, thống chế Heinrich Himmler là người chịu trách nhiệm cho hàng nghìn cái chết kinh hoàng của người Do Thái trong Chiến tranh thế giới 2. Ông ta thường được biết đến với tư cách kiến trúc sư chính của Holocaus, trại tập trung người Do Thái của Đức quốc xã. Dưới sự chỉ đạo của Himmler, những cuộc thí nghiệm trên người đã diễn ra ở Holocaus với mức độ tàn ác mà hậu thế khó có thể hình dung. Theo các hồ sơ được phát hiện, ít nhất 400 thí nghiệm kinh hoàng đã được Himmler cho tiến hành với hàng ngàn tù nhân Do Thái ở mọi độ tuổi, thể trạng, cả nam và nữ. Mục đích của các thí nghiệm này là để nghiên cứu về khả năng chịu đựng của con người. Nhưng các sử gia cho rằng chúng có thể chỉ là một cách thức tra tấn mang vỏ bọc khoa học, hoặc được tiến hành để thỏa mãn thú vui quái gở của chính Himmler. Trong các thí nghiệm này, nhiều người đã bị chích mầm bệnh dịch hạch vào cơ thể với liều lượng tăng dần mà không có sự hỗ trợ về y tế; khiến cơ thể bị tàn phá dần mòn, dẫn đến những cái chết đau đớn. Để “thí nghiệm” về ngưỡng chịu lạnh của con người, các tù nhân đã bị lột quần áo và đẩy ra ngoài tuyết lạnh. Các phản ứng của cơ thể và diễn biến của cái chết sau đó được các chuyên gia của Himmler ghi lại cẩn thận. Nhiều tù nhân nam đã bị đem làm vật thử nghiệm cho các phương pháp triệt sản khác nhau, trong đó nhiều người chết vì những biến chứng vô phương cứu chữa. Nhiều tù nhân bị sử dụng làm vật thí nghiệm cho các loại vũ khí hóa học, sinh học do Đức quốc xã phát triển. Các hình thức thí nghiệm và con số nạn nhân có thể lớn hơn nhiều, do nhiều bộ hồ sơ được cho là đã thất lạc hoặc bị tiêu hủy. Dù đã gây ra vô số cái chết đau đớn cho người khác, cái chết của bản thân Heinrich Himmler lại diễn ra khá êm ái. Sau khi bị bắt giữ và chờ xét xử, ông ta đã tự sát bằng cách nuốt một viên thuốc độc chứa xyanua ngày 23/5/1945. Mời quý độc giả xem clip: 10 vũ khí ảnh hưởng nhất Thế chiến II.