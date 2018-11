Rùng mình những câu chuyện kỳ bí xảy ra trên dãy Himalaya

Dãy Himalaya là một trong những khu vực nổi tiếng nhất thế giới khi xảy ra nhiều hiện tượng, sự việc kỳ bí. Trong số này, bí ẩn về người tuyết Yeti thu hút sự quan tâm của giới khoa học. Theo nhiều tài liệu và báo cáo của các nhân chứng, người tuyết Yeti được mô tả là một sinh vật bí ẩn giống vượn, cao hơn chiều cao trung bình của con người. Sinh vật bí ẩn này được cho là sống ở khu vực núi Himalaya của cao nguyên Tây Tạng, Nepal. Do vậy, trong suốt nhiều năm, các chuyên gia, nhà khoa học đã săn tìm Yeti tại Himalaya. Tuy nhiên, cho đến nay, các chuyên gia vẫn chưa thể tìm ra bằng chứng chắc chắn để chứng minh người tuyết Yeti có thật hay không. Bên cạnh bí ẩn khó giải về người tuyết Yeti, dãy Himalaya còn được cho là nơi cư ngụ của những hồn ma và ác quỷ. Người dân tại một số ngôi làng hẻo lánh trên dãy Himalaya như Bemni cho hay một người đột nhiên mắc bệnh hay cư xử bất thường như khóc lóc, gào thét... là do những hồn ma và ác quỷ gây nên. Những câu chuyện về ma quỷ rất phổ biến trong làng Bemni. Trong một số buổi lễ đặc biệt như lễ tang, dân làng Bemni còn cho hay xảy ra sự việc nhập hồn bí ẩn. Khi ấy, linh hồn người quá cố sẽ nhập vào một người để nói chuyện, dặn dò thân nhân. Tuy nhiên, nếu ác quỷ nhập vào một người gây ra bệnh tật hoặc cái chết thì người dân địa phương lại trở nên lo lắng, bất an. Khi ấy, người dân địa phương sẽ nhờ đến những thầy tu để làm lễ trừ tà ma. Dù khoa học chưa thể chứng minh hồn ma có thật hay không nhưng những sự việc kỳ bí được cho là do linh hồn gây nên đã khiến nhiều người, đặc biệt là trẻ em sợ hãi, thậm chí là bị ám ảnh. Mời độc giả xem video: Bí ẩn căn nhà liên tục tự bốc cháy (nguồn: VTC1)

Dãy Himalaya là một trong những khu vực nổi tiếng nhất thế giới khi xảy ra nhiều hiện tượng, sự việc kỳ bí. Trong số này, bí ẩn về người tuyết Yeti thu hút sự quan tâm của giới khoa học. Theo nhiều tài liệu và báo cáo của các nhân chứng, người tuyết Yeti được mô tả là một sinh vật bí ẩn giống vượn, cao hơn chiều cao trung bình của con người. Sinh vật bí ẩn này được cho là sống ở khu vực núi Himalaya của cao nguyên Tây Tạng, Nepal. Do vậy, trong suốt nhiều năm, các chuyên gia, nhà khoa học đã săn tìm Yeti tại Himalaya. Tuy nhiên, cho đến nay, các chuyên gia vẫn chưa thể tìm ra bằng chứng chắc chắn để chứng minh người tuyết Yeti có thật hay không. Bên cạnh bí ẩn khó giải về người tuyết Yeti, dãy Himalaya còn được cho là nơi cư ngụ của những hồn ma và ác quỷ. Người dân tại một số ngôi làng hẻo lánh trên dãy Himalaya như Bemni cho hay một người đột nhiên mắc bệnh hay cư xử bất thường như khóc lóc, gào thét... là do những hồn ma và ác quỷ gây nên. Những câu chuyện về ma quỷ rất phổ biến trong làng Bemni. Trong một số buổi lễ đặc biệt như lễ tang, dân làng Bemni còn cho hay xảy ra sự việc nhập hồn bí ẩn. Khi ấy, linh hồn người quá cố sẽ nhập vào một người để nói chuyện, dặn dò thân nhân. Tuy nhiên, nếu ác quỷ nhập vào một người gây ra bệnh tật hoặc cái chết thì người dân địa phương lại trở nên lo lắng, bất an. Khi ấy, người dân địa phương sẽ nhờ đến những thầy tu để làm lễ trừ tà ma. Dù khoa học chưa thể chứng minh hồn ma có thật hay không nhưng những sự việc kỳ bí được cho là do linh hồn gây nên đã khiến nhiều người, đặc biệt là trẻ em sợ hãi, thậm chí là bị ám ảnh. Mời độc giả xem video: Bí ẩn căn nhà liên tục tự bốc cháy (nguồn: VTC1)