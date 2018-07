Qatar, nơi tổ chức World Cup 2022 có gì đáng đến?

Làng văn hóa Katara ở Qatar - đất nước tiếp theo đăng cai tổ chức World Cup 2022: Nằm ở bờ biển phía đông Doha, làng văn hóa Katara là quần thể văn hóa đặc trưng của vùng Trung Đông. Ngôi làng có những giảng đường mở, rạp chiếu phim, phòng hòa nhạc, sân bóng, hội trường, phòng triển lãm, chợ thủ công mỹ nghệ… Thánh đường Katara nằm ở trung tâm làng văn hóa được trang trí bằng nhiều gạch họa tiết màu xanh. Đây là công trình ấn tượng nhất Katara do kiến trúc sư Thổ Nhĩ Kỳ Zainab Fadil Ogulu thiết kế. Ảnh: Kuna. Chợ Souq Waqif: Được thành lập trên 100 năm, khu chợ Souq Waqif khá cổ kính ở Qatar. Tại đây, bạn có thể tìm thấy những đồ lưu niệm rực rỡ hay hương liệu món ăn truyền thống của người dân đạo Hồi, đặc biệt còn có các loại tinh dầu, nước hoa và shisha. Bên cạnh đó, những cửa hàng quần áo với màu trắng quyền lực của đàn ông và màu đen huyền bí của phụ nữ Ả Rập cũng là những nơi thu hút khách ghé thăm. Ảnh: Mitziemee. Đảo Chuối: Chỉ với 20 phút đi thuyền, du khách có thể đặt chân đến đảo Chuối. Khu nghỉ dưỡng Banana Island Resort Doha tại đây được ví như Maldives do thiết kế đẳng cấp thế giới cùng hệ thống dịch vụ cấp cao. Với hơn 140 phòng và gần 1 km bờ biển riêng, du khách nghỉ tại khu resort này sẽ được tự do tắm biển và thưởng thức những món ăn ngon của Trung Đông. Ảnh: Halan Reisen. Bảo tàng nghệ thuật Hồi Giáo: Đây là bảo tàng lớn nhất thế giới về nghệ thuật Hồi giáo được thiết kế bởi kiến trúc sư Leoh Ming Pei - người đã thiết kế bảo tàng Louvre (Paris). Bảo tàng này có kiến trúc bên ngoài như một cô gái Ả Rập đeo mạng che mặt. Bên trong bảo tàng là những bộ sưu tập đồ cổ có giá trị lịch sử hơn 1.400 năm đến từ nhiều quốc gia như Tây Ban Nha, Ai Cập, Iran, Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ… Ảnh: Live Enhance. Pháo đài Zubarah: Zubarah là một pháo đài hình vuông với những bức tường nghiêng. Góc pháo đài có các tháp canh gồm ba tháp hình tròn và một tháp hình chữ nhật. Đây là công trình điển hình cho kiến trúc pháo đài trên bán đảo Ả Rập. Năm 2013, pháo đài Zubarah của Qatar được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Ảnh: Kempinski. Tháp Aspire: Được xây dựng năm 2006, tháp Aspire là biểu tượng cho Asia Games vào thời điểm đó. Chính phủ Qatar đã bỏ ra hơn 150 triệu USD để thiết kế và hoàn thiện công trình này. Tòa tháp được gắn màn hình led ở các mặt và một máy chiếu laser khổng lồ trên đỉnh. Ảnh: Korajo. Sa mạc Mesaieed: Bên cạnh sa mạc Safari, bạn cũng có thể ghé thăm sa mạc Mesaieed gần biển Sealine trên xe buýt khổng lồ Monster. Bờ biển Sealine có vẻ đẹp hoàng sơ quyến rũ với những cồn cát dài, mịn và làn nước trong xanh. Các hoạt động giải trí như đua xe, cưỡi lạc đà, trượt cát cũng rất được yêu thích tại đây. Ảnh: Asergeev.

