Phụ nữ tuổi này số khổ truyền kiếp, ai lấy phải nghèo rớt mồng tơi, lận đận cả đời

Tuổi Dậu: Phụ nữ tuổi Dậu là tuýp người hay lo lắng. Đối với một sự việc, con giáp thường sẽ lo lắng điều này, bất an về điều kia. Sự việc vốn chưa xảy ra, thì phụ nữ tuổi Dậu đã nghĩ đến vô vàn trường hợp phát sinh. Tuýp người như phụ nữ tuổi Dậu thường không được hưởng phúc, có thể cuộc sống của con giáp này vốn không khó khăn, nhưng do bản tính hay lo lắng nên tự tạo cho mình quá nhiều áp lực và suy nghĩ tiêu cực nên mọi việc thường không suôn sẻ, khó mà thành công trong cuộc sống. Nếu phụ nữ tuổi Dậu có thể lạc quan, suy nghĩ tích cực hơn thì có thể khiến cuộc sống trở nên vui vẻ và thuận lợi hơn rất nhiều. Tuổi Sửu: Phụ nữ tuổi Sửu không những hay lo lắng mà còn khó khăn về tiền bạc. Con giáp này không phải là tiêu xài hoang phí nhưng tình hình kinh tế gia đình lại không dư dả, tiền bạc hầu như đều đầu tư vào con cái. Phụ nữ tuổi Sửu là người ít sống vì bản thân, tất cả tâm sức đều dồn vào con cái. Con giáp này luôn lo lắng con mình có được ăn no, mặc ấm, học hành đầy đủ, rồi tương lai có tìm được việc tốt không. Chính vì thế phụ nữ tuổi Sửu luôn bị cản trở bởi những suy nghĩ của bản thân do đó cả đời ít được hưởng phúc lộc, phú quý. Tuổi Dần: Phụ nữ Dần thường khổ sở vì chuyện tình cảm. Trong hôn nhân, con giáp giống như kẻ ngốc. Chỉ cần đối phương đối xử tốt một chút, con giáp này sẽ dốc hết tất cả cho nửa kia. Khi xảy ra mâu thuẫn vợ chồng, thì chỉ có phụ nữ tuổi Dần lại chịu thiệt thòi, tổn thương. Điều may mắn là tuy không thuận lợi trong chuyện hôn nhân nhưng phụ nữ tuổi Dần lại có thể hưởng phúc từ con cái khi trưởng thành. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc). Mời quý độc giả xem video: Truyền thuyết 12 con giáp. Nguồn: Youtube.

