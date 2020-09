Phụ nữ có nét tướng này cực phú quý giàu sang, cả đời an nhàn

Khuôn mặt cân xứng: Người có khuôn mặt cân xứng là người khi nhìn vào cần dựa và trục trung tâm của khuôn mặt sẽ thấy cân xứng. Theo nhân tướng học, những ai may mắn sở hữu khuôn mặt cân xứng được xem là người có tướng phú quý, dễ gặp may mắn trong công việc lẫn cuộc sống. Những người này tránh chọn cho mình những kiểu tóc dễ dẫn đến phá vỡ sự cân bằng hai bên khuôn mặt, kiểu như tóc vắt một bên hoặc tóc ngắn lệch… Tướng vai rộng, eo tròn: Đây là người có tinh thần trách nhiệm cao, là chỗ dựa vững chắc cho gia đình, người thân. Người này coi trọng chữ tín, nói là làm, nếu chưa được kết quả như ý muốn sẽ không chịu dừng lại. Lại có tính tình thật thà, tốt bụng, đi đến đâu cũng được bạn bè yêu quý, tôn trọng. Ở thời kì trung vận, công danh sự nghiệp của họ sẽ có nhiều bước thăng tiến bất ngờ. Dái tai to và hơi xệ xuống: Phúc lộc trong đời người thường được thể hiện rõ nhất trên dái tai của người đó - dái tai dày, đây là người biết lắng nghe, sẵn sàng tiếp thu ý kiến đóng góp của người khác để tiến bộ hơn nên tương lai của người này khá sáng lạn. Dái tai to và hơi xệ xuống thì đây chính là tướng tai phú quý vì người sở hữu tướng tai này thường rất dư giả về tiền bạc. Họ là những người nhanh nhẹn, người sở hữu tướng tai này thường có tâm địa lương thiện, lạc quan nên dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, họ đều có thể tự tìm được lối đi cho riêng mình. Mắt sáng: Theo nhân tướng học, điều quan trọng của phụ nữ chính là ở sức sống bên trong mắt tỏa ra và còn thể hiện cho sức khỏe tốt và sự thành công cho chủ nhân. Không những vậy lông mày không nên quá gãy hoặc cạo sạch vì nét tướng này giúp bảo vệ người sở hữu khỏi những lúc đi lệch hướng. Ngoài ra, khi nhổ lông mày thì đừng nên nhổ phần lông phía trên vì điều này sẽ giảm bớt may mắn của mình. Môi mọng: Đôi môi được xem là con sông thứ hai trên khuôn mặt của mỗi người, đôi môi lúc nào cũng phải mọng và không được khô vì đó là biểu hiện của sự cạn kiệt may mắn. Vầng trán cao: Theo nhân tướng học, phụ nữ có vầng trán cao là biểu hiện sự may mắn do trời định, nên những ai may mắn sở hữu vầng trán hơi cong, tròn và cao là người dễ thành công trong sự nghiệp và giàu có. Vầng trán cao còn cho thấy chủ nhân sẽ sớm ổn định sự nghiệp, thậm chí còn là người có quyền thế trong xã hội. Không những vậy những người có vầng trán cao cũng thường có suy nghĩ thoáng và đặc biệt là rất thông minh. Do thế, những ai may mắn sở hữu nét tướng này thì nên giữ cho vầng trán sáng sủa, đặc biệt là nên tránh các vết sẹo và các nếp nhăn. Mũi nở: Những người chỉ thích sở hữu cánh mũi thon gọn, nhưng theo nhân tướng học, mũi nở hay mũi to mới thể hiện cho tài sản và sự giàu có cho chủ nhân. Nhất là phụ nữ có mũi tròn, phồn thực là những người dễ mang đến may mắn cho chồng, giúp gia đình mình luôn ấm êm hạnh phúc. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

Khuôn mặt cân xứng: Người có khuôn mặt cân xứng là người khi nhìn vào cần dựa và trục trung tâm của khuôn mặt sẽ thấy cân xứng. Theo nhân tướng học, những ai may mắn sở hữu khuôn mặt cân xứng được xem là người có tướng phú quý, dễ gặp may mắn trong công việc lẫn cuộc sống. Những người này tránh chọn cho mình những kiểu tóc dễ dẫn đến phá vỡ sự cân bằng hai bên khuôn mặt, kiểu như tóc vắt một bên hoặc tóc ngắn lệch… Tướng vai rộng, eo tròn: Đây là người có tinh thần trách nhiệm cao, là chỗ dựa vững chắc cho gia đình, người thân. Người này coi trọng chữ tín, nói là làm, nếu chưa được kết quả như ý muốn sẽ không chịu dừng lại. Lại có tính tình thật thà, tốt bụng, đi đến đâu cũng được bạn bè yêu quý, tôn trọng. Ở thời kì trung vận, công danh sự nghiệp của họ sẽ có nhiều bước thăng tiến bất ngờ. Dái tai to và hơi xệ xuống: Phúc lộc trong đời người thường được thể hiện rõ nhất trên dái tai của người đó - dái tai dày, đây là người biết lắng nghe, sẵn sàng tiếp thu ý kiến đóng góp của người khác để tiến bộ hơn nên tương lai của người này khá sáng lạn. Dái tai to và hơi xệ xuống thì đây chính là tướng tai phú quý vì người sở hữu tướng tai này thường rất dư giả về tiền bạc. Họ là những người nhanh nhẹn, người sở hữu tướng tai này thường có tâm địa lương thiện, lạc quan nên dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, họ đều có thể tự tìm được lối đi cho riêng mình. Mắt sáng: Theo nhân tướng học, điều quan trọng của phụ nữ chính là ở sức sống bên trong mắt tỏa ra và còn thể hiện cho sức khỏe tốt và sự thành công cho chủ nhân. Không những vậy lông mày không nên quá gãy hoặc cạo sạch vì nét tướng này giúp bảo vệ người sở hữu khỏi những lúc đi lệch hướng. Ngoài ra, khi nhổ lông mày thì đừng nên nhổ phần lông phía trên vì điều này sẽ giảm bớt may mắn của mình. Môi mọng: Đôi môi được xem là con sông thứ hai trên khuôn mặt của mỗi người, đôi môi lúc nào cũng phải mọng và không được khô vì đó là biểu hiện của sự cạn kiệt may mắn. Vầng trán cao: Theo nhân tướng học, phụ nữ có vầng trán cao là biểu hiện sự may mắn do trời định, nên những ai may mắn sở hữu vầng trán hơi cong, tròn và cao là người dễ thành công trong sự nghiệp và giàu có. Vầng trán cao còn cho thấy chủ nhân sẽ sớm ổn định sự nghiệp, thậm chí còn là người có quyền thế trong xã hội. Không những vậy những người có vầng trán cao cũng thường có suy nghĩ thoáng và đặc biệt là rất thông minh. Do thế, những ai may mắn sở hữu nét tướng này thì nên giữ cho vầng trán sáng sủa, đặc biệt là nên tránh các vết sẹo và các nếp nhăn. Mũi nở: Những người chỉ thích sở hữu cánh mũi thon gọn, nhưng theo nhân tướng học, mũi nở hay mũi to mới thể hiện cho tài sản và sự giàu có cho chủ nhân. Nhất là phụ nữ có mũi tròn, phồn thực là những người dễ mang đến may mắn cho chồng, giúp gia đình mình luôn ấm êm hạnh phúc. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).