Nóng: Tổng thống Mỹ biết rõ sự xuất hiện của UFO từ 200 năm trước?

Thomas Jefferson là tổng thức thứ 3 của Hoa kỳ với nhiệm kỳ tính từ năm 1801-1809. Sau đề xuất của bang Virginia đến Hội nghị Lục Địa trong cuốn "Quan điểm tóm tắt về các quyền của nước Mỹ", do chính ông biên soạn, Jefferson đã trở thành nhà lãnh tụ vĩ đại của đất nước. Trong cuốn "The Papers of Thomas Jefferson: Retirement Series" của tổng thống Thomas Jefferson đã đề cập đến một câu chuyện liên quan đến UFO. Cụ thể, ông đã tiết lộ rằng một người làm việc ở quán rượu tại Portsmouth, Virginia và bạn của anh đã thông báo cho tổng thống về một vật thể bay không xác định mà họ thấy lơ lửng trên bầu trời. Vật thể bay này giống như một sao băng có khả năng "biến hình", nó biến thành hình dạng như một con rùa khi bay lượn trên bầu trời. Các nhân chứng đã viết trong một lá thư viết cho tổng thống: "Chúng tôi đã thấy ở phía Nam một quả cầu lửa to như Mặt Trời bị che khuất trong khoảng mười phút bởi một làn khói phát ra từ chính thân của nó, nhưng cuối cùng nó vẫn sáng chói." Báo cáo này được coi là một trong những bằng chứng về UFO đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ. Tuy nhiên, nó vẫn còn là một bí ẩn. Nhưng khá thú vị khi đây không phải là vật thể bí ẩn đầu tiên được Thomas Jefferson từng chú ý đến. Năm 1804, một báo cáo đề cập đến một vật thể bay không xác định được đưa ra bởi nhà tự nhiên học William Dunbar và được công bố tới Hội Triết học Mỹ bởi Thomas Jefferson, lúc đó là chủ tịch của Hiệp hội cũng như Phó tổng thống Liên hiệp quốc Hoa Kỳ. Một hiện tượng kỳ dị được phát hiện ở thành phố Baton Rouge vào đêm ngày 5 tháng 4 năm 1800. Nó xuất hiện ở phía Tây Nam rồi di chuyển rất nhanh sau đó biến mất ở phía Đông Bắc trong khoảng 15 giây. Vật thể lạ này có kích thước của một ngôi nhà lớn, dài hơn 20 mét. Vật thể này phát sáng và có màu đỏ thẫm. Ngay sau khi nó biến mất ở Đông Bắc, một tiếng nổ dữ dội vang lên. Báo cáo được đưa lên cho Tổng thống Thomas Jefferson có ghi rằng khi tiến hành tìm kiếm tại hiện trường, có rất nhiều các mảnh vỡ bị cháy xém. Tuy nhiên vị Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ chưa nhận được câu trả lời nào cho một loạt các câu hỏi mà ông đã yêu cầu điều tra và điều này khiến cho tất cả những gì về vật thể bay kỳ lạ khi đó vẫn chìm trong bóng tối cho đến tận ngày nay. Kể từ đó cho đến nay, hàng trăm trường hợp tuyên bố đã nhìn thấy UFO ở nhiều nơi trên thế giới. Nhiều chuyên gia vẫn đang cố gắng chứng minh sự tồn tại của UFO.

