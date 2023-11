Nóng hổi thông tin 62 đứa trẻ nhìn thấy UFO hạ cánh ở trường học

Vào giờ nghỉ giải lao buổi sáng, học sinh tại ngôi trường nông thôn Ariel ở Ruwa, Zimbabwe chơi đùa ngoài trường và chứng kiến một vật thể lạ như UFO hạ cánh. Nhiều trong số họ mô tả vật thể hình đĩa màu bạc khổng lồ và thậm chí nhìn thấy sinh vật ngoài hành tinh. Các bức phác họa của học sinh hiện đã trưởng thành vẫn mô phỏng người ngoài hành tinh và vật thể bay. Mặc dù đã gần 30 năm, những người này vẫn khẳng định rằng trải nghiệm của họ là thật, trong khi một số người khác nghi ngờ rằng đó chỉ là trò đùa hoặc hiểu lầm của trẻ con. Cả chuyên gia tâm thần học John Mack từ Đại học Harvard cũng tin rằng đây có vẻ là một trải nghiệm có thật và học sinh không có dấu hiệu của bệnh tâm thần. Những người hoài nghi sẽ cố tìm ra lỗ hổng trong lời kể của trẻ em để phản bác. Họ nói rằng vụ việc có thể là một trường hợp cuồng loạn tập thể, nhưng đưa ra rất ít bằng chứng về lý do tại sao họ lại nghĩ như vậy. Trong xã hội học và tâm lý học, rối loạn phân ly tập thể hay cuồng loạn tập thể là một chứng bệnh rối loạn phân ly được biểu hiện trong một tập thể, một hiện tượng lan truyền những ảo tưởng tập thể về các mối đe dọa, dù là thật hay ảo, thông qua một nhóm người trong xã hội do những tin đồn và sợ hãi. Trong y học, thuật ngữ này được sử dụng để mô tả sự biểu hiện tự phát (tạo ra các hóa chất trong cơ thể) của cùng một triệu chứng gây ảo giác hoặc tương tự trong một số đông người. Mời quý độc giả xem thêm video: 20.000 người biến mất ở Tam giác Alaska là do UFO gây ra?

