Những vụ mất tích trên biển kỳ lạ nhất lịch sử, mãi là ẩn số

1. Vụ mất tích của nữ du khách Rebecca Coriam được nhiều người biết đến. Cô gái người Anh này mất tích bí ẩn vào ngày 24/3/2011 khi đang làm vú em cho một gia đình trên con tàu du lịch Wonder của hãng tàu Disney. Vào thời điểm mất tích, Rebecca 24 tuổi. Con tàu du lịch Wonder đang trong hành trình từ Los Angeles tới Mexico. Ngay sau đó, cảnh sát Bahamas đã vào cuộc điều tra vụ mất tích bí ẩn này. Các nhà điều tra đã đưa ra một số giả thuyết như: Rebecca ngã xuống biển sau khi bị một con sóng cao 30m cuốn đi. Tuy nhiên, bố mẹ của nạn nhân nghi ngờ con gái bị sát hại bởi thời điểm Rebecca gặp nạn, thời tiết rất đẹp. Vì vậy, họ cho rằng con gái mình có thể là nạn nhân một vụ án mạng. Về sau, hãng tàu đã có buổi gặp riêng với gia đình Rebecca nhưng không công bố số tiền bồi thường rộng rãi. Dù vậy, gia đình nạn nhân vẫn khẳng định giới chức trách chưa thể làm sáng tỏ nguyên nhân khiến Rebecca mất tích. 2. Vào ngày 28/1/ 2007, nhà nghiên cứu Jim Gray của Microsoft đã mất tích trên biển mặc dù là một thủy thủ giàu kinh nghiệm. Ông đã ra khơi trên con thuyền của mình và có kế hoạch đi đến quần đảo Farallon.Vào buổi sáng ngày mất tích, ông ta đã nói chuyện với vợ qua điện thoại, đảm bảo với cô ấy về sức khỏe của mình và để lại cho con gái một thư thoại lạc quan, cho thấy rằng tự tử không phải là một lựa chọn khó xảy ra. Điều kỳ lạ là cảnh sát biển báo cáo rằng họ không nhận được bất kỳ cuộc gọi nào của từ Jim Gray, cũng như không nhận được bất kỳ tín hiệu báo động nào từ thuyền của anh ta cho thấy nó đã bị chìm. Sau những nỗ lực tìm kiếm rộng rãi và bất thành, cuối cùng vào năm 2012, Jim Gray được tuyên bố là đã chết theo luật của California. 3. Tháng 4/1956, điệp viên Lionel 'Buster' Crabb mất tích bí ẩn khiến giới chức trách "đau đầu" đi tìm lời giải. Vụ việc bắt đầu bằng việc các nhà lãnh đạo Liên Xô Nikolai Bulganin và Nikita Khrushchev có chuyến thăm Anh theo một sứ mệnh ngoại giao trên chiến hạm Ordzhonikidze khi nó cập cảng Portsmouth. Khi ấy, Cơ quan tình báo Anh MI-6 triển khai một nhiệm vụ bí mật là kiểm tra chân vịt của tàu chiến Ordzhonikidze. Vì vậy, sau một thời gian xem xét, giới chức MI-6 quyết định chiêu mộ Lionel 'Buster' Crabb - một trong những người nhái giỏi nhất của Anh - thực hiện nhiệm vụ trên. Tuy nhiên, không ai có thể ngờ ông Crabb lặn xuống vùng biển Portsmouth và mất tích bí ẩn kể từ đó. Dù giới chức Anh cử lực lượng tìm kiếm, cứu hộ nhưng không phát hiện dấu vết nào của nạn nhân. Gần 14 tháng sau, người ta phát hiện một thi thể trong bộ người nhái của Anh trôi dạt vào đảo Pilsey. Tình trạng thi thể khiến nhiều người kinh hãi khi mất phần đầu và 2 tay. Điều này làm cho việc nhận dạng danh tính nạn nhân trở thành nhiệm vụ bất khả thi. Đến nay, vụ mất tích của ông Crabb vẫn chưa được làm sáng tỏ. 4. Marie Empress là một nữ diễn viên người Anh bị mất tích trên một tàu viễn dương vào năm 1919, ngay trước khi nó được chuẩn bị cập cảng ở New York. Cô được nhìn thấy lần cuối bởi một nữ tiếp viên đã mang cho cô một cốc nước và Marie Empress được cho là đã chết sau khi bị rơi xuống tàu. Vì cô ấy chủ yếu được biết đến với các vai diễn "ma cà rồng" trên sân khấu và trong các bộ phim, nên báo chí ban đầu miêu tả sự biến mất của cô ấy như một trò diễn đóng thế trước công chúng. Tuy nhiên, vào năm 1921, nhà chức trách chính thức tuyên bố Marie Empress đã chết.

