Những điều đặc biệt của Việt Nam khiến thế giới xuýt xoa trầm trồ

Bãi biển đẹp nhất thế giới: Với hơn 3.000 km bờ biển, Việt Nam có vô số những bãi biển được xếp vào danh sách những bãi biển đẹp nhất thế giới như Phú Quốc, Côn Đảo, Quy Nhơn, Nha Trang… Thậm chí những nơi này còn được đánh giá “có mọi thứ mà một du khách mong muốn” như khu nghỉ dưỡng 5 sao, bãi biển hoang sơ, ẩm thực địa phương đặc sắc...Ẩm thực đường phố tuyệt vời: Một trong những nơi tuyệt nhất để thưởng thức ẩm thực Việt Nam là trên những quán vỉa hè. Vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày, những quán ăn dưới các tấm bạt trong chợ hay trước các tòa nhà đều đông thực khách ở mọi độ tuổi. Có rất nhiều hương vị cà phê: Việt Nam là nước xuất khẩu cà phê lớn thứ hai trên thế giới. Người Việt Nam uống rất nhiều cà phê ở mọi lúc mọi nơi, đặc biệt là cà phê cùng sữa đặc. Từng giọt cà phê chảy từ phin xuống cốc, hoà quyện với sữa đặc, toả ra mùi hương thơm phức. Thức uống miễn phí là trà đá: Ở các nhà hàng hay quán ăn ở Việt Nam, khi khách mới vào ngồi sẽ được phục vụ một ly trà đá vừa mát lạnh vừa miễn phí. Trá đá cũng được bán rất nhiều tại các vỉa hè, khắp các ngõ ngách trên mảnh đất hình chữ S. Cơm là thành phần chính của mỗi bữa ăn: Đây là thực phẩm không thể thiếu trong các bữa ăn của người Việt. Với khách nước ngoài, bạn có thể gọi cơm ở bất cứ nơi nào, một nhà hàng đắt tiền hay quán ăn vỉa hè. Tiếng Việt luôn là một thách thức thú vị: “Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam” có vẻ rất đúng với khách quốc tế. Do tính phức tạp của âm điệu nên khi người nước ngoài thực hành nói tiếng Việt, họ thường gặp nhiều khó khăn và dễ "phát kiến" ra những câu nói “bất hủ”. Thói quen mặc cả khi mua đồ: Một trong những điều thú vị và lạ lẫm với khách nước ngoài khi đến Việt Nam đấy chính là thói quen mặc cả khi mua đồ. Người bán thường nói “thách” để chờ người mua trả giá thấp hơn. Những người không may mắn sẽ mua “hớ” món đồ đắt hơn giá trị thực. Nhiều lễ hội hấp dẫn: Dù ở cấp độ quốc lễ hay chỉ mang quy mô nhỏ lẻ theo làng, xã, các lễ hội ở Việt Nam đều được tổ chức hết sức long trọng và mang đậm giá trị văn hóa Việt. Một số lễ hội gây ấn tượng với thế giới như Tết cổ truyền, Giỗ tổ Hùng Vương… Sở hữu nhiều di sản: Việt Nam có hơn 20 di sản được UNESCO vinh danh như Vịnh Hạ Long; Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng; Cao nguyên đá Đồng Văn, Quần thể di tích Cố đô Huế; Phố cổ Hội An; Thánh địa Mỹ Sơn; Hoàng thành Thăng Long; Nhã nhạc cung đình Huế; Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên... Vẻ đẹp thiên nhiên 4 mùa: Nhờ diện tích trải dài trên nhiều vĩ độ nên khách quốc tế có thể đến Việt Nam vào bất cứ thời gian nào trong năm như thăm Tây Bắc vào mùa nước đổ (tháng 5-6) hoặc mùa lúa chín (tháng 9-10); ngắm cảnh biển lúc bình minh/hoàng hôn hay trải nghiệm sông nước miền Tây mùa nước đổ (tháng 9-11)... Chi phí thấp: Việt Nam là một trong những điểm đến được nhiều du khách lựa chọn bởi chi phí vô cùng hợp lý. Giá cả sinh hoạt và vé tham quan du lịch ở đây thường rẻ hơn nhiều quốc gia trên thế giới. Mời độc giả xem video: Người dân TP Hồ Chí Minh trước thời điểm siết chặt giãn cách xã hội. Nguồn: VTV24.

