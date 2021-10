Những địa điểm ghé thăm ý nghĩa nhất trong ngày Phụ nữ Việt Nam

1. Nằm trên núi Cấm thuộc địa phận xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Tượng đài Bà mẹ Việt Nam anh hùng được xây dựng từ năm 2009-2015 để khắc ghi công lao của người phụ nữ Việt Nam trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc. Trung tâm quần thể kiến trúc là tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ (1904-2010) làm bằng chất liệu đá sa thạch, mang hình cánh cung dài trên 100 mét. Hai bên cánh cung tạc hình 11 người con của Mẹ Thứ đã mất trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của dân tộc. Bên trong khối tượng là khu bảo tàng với diện tích 400 m2, gồm phòng trưng bày, phòng bảo quản và nơi ghi danh hơn 50.000 Bà Mẹ Việt Nam anh hùng. Các gian bảo tàng giới thiệu nhiều hình ảnh, hiện vật tái hiện cuộc đời, sự cống hiến cao cả của các Mẹ với Tổ quốc. Sau khi khánh thành, Tượng đài Bà mẹ Việt Nam anh hùng đã trở thành một điểm về nguồn mang giá trị lịch sử và nhân văn vô cùng to lớn, góp phần giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn, giáo dục lòng yêu nước với mọi tầng lớp nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ ngày hôm nay. 2. Nằm trên con đường mòn Hồ Chí Minh thuộc địa phận thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, Di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc là địa danh gắn liền với sự hi sinh của 10 nữ thanh niên xung phong trong cuộc đấu tranh thống nhất đất nước. Vào thời kháng chiến chống Mỹ, ngã ba này là nút giao thông trọng yếu, luôn hứng chịu những đợt ném bom tàn khốc của không quân Mỹ. Mùa hè năm 1968, nơi đây có một tiểu đội thanh niên xung phong gồm 10 cô gái trẻ làm nhiệm vụ canh giữ giao điểm, phá bom và sửa đường thông xe. Chiều ngày 24/7/1968, sau một trận bom, 10 cô đến hiện trường gấp rút triển khai công việc san lập hố bom sửa chữa đường. Bất ngờ tốp máy bay phản lực của địch quay lại thả một loạt bom trúng căn hầm các cô vừa vào trú ẩn. 10 cô gái đã hi sinh khi còn rất trẻ, phần lớn chưa lập gia đình. Sự hinh sinh của 10 nữ thanh niên xung phong ở Ngã ba Đồng Lộc là biểu tượng cô đọng cho tinh thần Anh hùng – Bất khuất – Trung hậu – Đảm đang của người phụ nữ Việt Nam cũng như của toàn thể lực lượng thanh niên xung phong thời kháng chiến chống Mỹ. 3. Nằm ở số 36 Lý Thường Kiệt, khu vực trung tâm Thủ đô Hà Nội, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam là một trong số ít bảo tàng ở Việt Nam nhận được sự quan tâm to lớn của du khách quốc tế. Bảo tàng được thành lập năm 1987, trực thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Đây vừa là một cơ sở nghiên cứu, lưu giữ bảo quản, trưng bày những giá trị văn hóa của người phụ nữ Việt Nam, vừa là trung tâm giao lưu văn hóa phụ nữ quốc tế. Từ khi khánh thành năm 1995, Bảo tàng đã phát triển một bộ sưu tập hơn 25.000 tài liệu hiện vật và tiến hành nhiều triển lãm. Đến Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, du khách trong và ngoài nước sẽ có nhiều trải nghiệm khó quên với những tư liệu, hiện vật, hình ảnh đặc sắc, kể lại một cách chi tiết những câu chuyện giàu ý nghĩa về người phụ nữ Việt Nam từ lịch sử cho đến hiện tại. Từ năm 2012 cho đến nay, Bảo tàng luôn nằm trong top những điểm du lịch hấp dẫn nhất Hà Nội, theo đánh giá của TripAdvisor, website du lịch lớn nhất thế giới. Đặc biệt, vào năm 2013, TripAdvisor đã bầu chọn Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam vào top 25 bảo tàng hấp dẫn nhất châu Á. Mời quý độc giả xem video: Những Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình. Nguồn: Truyền hình Nhân Dân.

