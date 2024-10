Những bức tượng lưu danh thiên cổ của văn minh Hy Lạp cổ đại

"Venus de Milo". Tượng nữ thần Aphrodite, đại diện cho vẻ đẹp và tình yêu, được tìm thấy trên đảo Milos. Đây là một trong những bức tượng nổi tiếng nhất của người Hy Lạp cổ đại. Ảnh: Pinterest. "Laocoön and His Sons". Một kiệt tác điêu khắc thể hiện cảnh Laocoön, một linh mục thành Troy, và hai con trai của ông bị tấn công bởi những con rắn biển khổng lồ, nhấn mạnh cảm xúc và nỗi đau của các nhân vật. Ảnh: Pinterest. "Winged Victory of Samothrace". Bức tượng miêu tả nữ thần chiến thắng Nike, được đặt trên mũi một con tàu. Tác phẩm nổi tiếng này thể hiện sự chuyển động và cảm hứng chiến thắng. Ảnh: Pinterest. "Discobolus" (Người ném đĩa). Một tác phẩm điêu khắc mang tính biểu tượng, thể hiện vận động viên ném đĩa trong tư thế chuẩn bị ném. Nó thể hiện sự hoàn hảo của cơ thể con người và sự chuyển động tự nhiên trong thể thao. Ảnh: Pinterest. "Doryphoros" (Người mang giáo). Bức tượng này là một ví dụ điển hình về lý tưởng cơ thể nam giới của người Hy Lạp cổ đại, với tỷ lệ hoàn hảo và cơ bắp săn chắc. Ảnh: Pinterest. "Hermes and the Infant Dionysus". Bức tượng miêu tả Hermes đang bế thần Dionysus khi còn nhỏ, được đánh giá cao vì sự mềm mại và uyển chuyển trong hình dáng của cơ thể. Ảnh: Pinterest. "Athena Parthenos". Là một trong những tượng điêu khắc khổng lồ nổi tiếng nhất, bức tượng này miêu tả nữ thần Athena được làm bằng vàng và ngà, từng được đặt trong đền Parthenon. Ngày nay bản gốc đã mất, chỉ còn lại các bản sao cỡ nhỏ. Ảnh: Pinterest. "Zeus or Poseidon of Artemision". Đây là một bức tượng đồng to lớn mô tả một vị thần (có thể là Zeus hoặc Poseidon) trong tư thế chuẩn bị ném một tia sét hoặc cây đinh ba, đầy uy nghi và mạnh mẽ. Ảnh: Pinterest. "Apollo Belvedere". Một bức tượng mô tả thần Apollo trong tư thế đứng, được ca ngợi vì vẻ đẹp thanh thoát và thần thái cao quý. Tác phẩm này là một trong những biểu tượng của vẻ đẹp lý tưởng trong nghệ thuật Hy Lạp. Ảnh: Pinterest. "Kritios Boy". Là một trong những tác phẩm điêu khắc đầu tiên thể hiện sự tiến bộ trong nghệ thuật tả thực cơ thể người, “Kritios Boy” có dáng đứng tự nhiên, đánh dấu một sự phát triển mới của nghệ thuật điêu khắc Hy Lạp cổ. Ảnh: Pinterest. "Caryatids of the Erechtheion". Những cột trụ hình người phụ nữ (Caryatid) từ đền Erechtheion ở Athens này không chỉ đóng vai trò đỡ cấu trúc ngôi đền mà còn là những tác phẩm nghệ thuật xuất chúng. Ảnh: Pinterest. "The Farnese Hercules". Bức tượng khổng lồ của thần Hercules này là một biểu tượng về sức mạnh và sự dẻo dai. Tượng thể hiện Hercules sau khi hoàn thành 12 kỳ công, tựa vào một cây gậy với cơ thể đầy cơ bắp. Ảnh: Pinterest. "Peplos Kore". Một bức tượng nữ giới trẻ thuộc thời kỳ Archaic, mặc trang phục truyền thống (peplos), là ví dụ về vẻ đẹp đơn giản và phong cách cổ điển của nghệ thuật Hy Lạp thời kỳ đầu. Ảnh: Pinterest. "Aphrodite of Knidos". Đây là tượng thần Aphrodite đầu tiên được miêu tả khỏa thân hoàn toàn, đánh dấu một bước ngoặt trong việc miêu tả vẻ đẹp phụ nữ trong nghệ thuật Hy Lạp. Ảnh: Pinterest. "The Dying Gaul". Bức tượng này miêu tả một chiến binh người Gaul đang hấp hối, thể hiện cảm xúc bi thương và lòng dũng cảm. Tác phẩm minh chứng cho sự tài hoa của người Hy Lạp trong việc thể hiện cảm xúc qua hình thể. Ảnh: Pinterest.

