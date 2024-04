Nhan sắc cực phẩm của mỹ nữ Thái, bí quyết đẹp ở thắt “xài yêu”

Té nước, gội đầu là những nghi thức, hoạt động đặc biệt mang ý nghĩa tâm linh diễn ra trong Lễ hội Then Kin Pang của người Thái trắng ở Phong Thổ (Lai Châu). Ảnh: TTXVN. Trong lễ hội này, các cô gái Thái như những bông hoa mùa xuân đang độ rực rỡ khoe sắc khiến bất cứ ánh nhìn nào chạm phải cũng trở nên ngơ ngẩn. Ảnh: Thanh Niên. Bờ vai tròn trắng mịn màng, mái tóc đen óng tự nhiên, thân hình mềm mại, uyển chuyển, cân đối.... họ thực sự là những mỹ nữ, giai nhân. Ảnh: Nhân Dân/ Người Thái có kho tàng văn hóa, văn nghệ vô cùng phong phú, đa dạng, giàu bản sắc. Lễ hội “Then Kin Pang” là nét văn hóa đặc sắc với nghi thức gội đầu “Áp hô Pang”. Ảnh: TTXVN/ Then Kin Pang là mời Then (trời) về ăn và vui hội. Trước khi tham dự Then Kin Pang, người con gái dân tộc Thái nơi đây thường ra suối tắm gội. Ảnh: TTXVN. Mục đích là để làm sạch thân thể, tẩy uế, đuổi cái xấu trôi theo dòng nước, khi đi dự Then Kin Pang sẽ không làm vấy bụi chốn linh thiêng... Ảnh: TTXVN. Từ quan niệm đó, gội đầu đã trở thành một nghi thức mang tính tâm linh không thể thiếu trong mỗi dịp Then Kin Pang. Ảnh: TTXVN/ Hình ảnh người con gái Thái gợi cảm bên dòng suối đã trở thành một trong những nét đẹp khó quên của người con gái nơi đây. Ảnh: TTXVN. Nhưng điều gì đã làm nên vẻ đẹp của những người con gái Thái khiến lòng người say đắm như vậy? Thực tế, dân tộc Thái là một trong những dân tộc có kho tàng nghệ thuật làm đẹp, giữ gìn sắc đẹp phong phú, đặc sắc. Ảnh: Internet. Phụ nữ Thái yêu văn nghệ, chị em người Thái ai ai cũng biết múa xòe, đây là điệu múa đòi hỏi phải kết hợp nhuần nhuyễn, uyển chuyển, linh hoạt của nhiều động tác trên cơ thể. Trong đó, xòe hoa là đỉnh cao của vũ hội cộng đồng mường bản. Động tác múa truyền đời đã hun đúc nên vẻ đẹp tao nhã, cao sang, hấp dẫn. Phụ nữ Thái còn thường xuyên tắm suối - một hình thức mát xa da bằng dòng chảy của nước nguồn tinh khiết. lối sống sạch sẽ, vệ sinh, gần gũi với hương hoa rừng đã làm cho nước da con gái Thái trắng trẻo hơn, mềm mại hơn, mịn màng hơn. Làn da của những cô gái Thái thực sự không thua bất cứ mỹ nhân nào. Ảnh: Internet. Một điều nữa làm nên vẻ đẹp của người con gái Thái, đó là ngay từ khi còn nhỏ, họ đã được các bà, các mẹ dạy cách thắt “xài yêu”, một loại thắt lưng bằng vải, để lớn lên các cô đều có thân hình “eo kíu manh po” - nghĩa là thắt đáy lưng ong. Chính vì vậy khi trưởng thành, các cô gái Thái đều uyển chuyển với những đường cong tuyệt mỹ. Mời quý độc giả xem video: Những bức ảnh thiên nhiên đẹp nhất năm 2023 khiến người xem mê mẩn

Té nước, gội đầu là những nghi thức, hoạt động đặc biệt mang ý nghĩa tâm linh diễn ra trong Lễ hội Then Kin Pang của người Thái trắng ở Phong Thổ (Lai Châu). Ảnh: TTXVN. Trong lễ hội này, các cô gái Thái như những bông hoa mùa xuân đang độ rực rỡ khoe sắc khiến bất cứ ánh nhìn nào chạm phải cũng trở nên ngơ ngẩn. Ảnh: Thanh Niên. Bờ vai tròn trắng mịn màng, mái tóc đen óng tự nhiên, thân hình mềm mại, uyển chuyển, cân đối.... họ thực sự là những mỹ nữ , giai nhân. Ảnh: Nhân Dân/ Người Thái có kho tàng văn hóa, văn nghệ vô cùng phong phú, đa dạng, giàu bản sắc. Lễ hội “Then Kin Pang” là nét văn hóa đặc sắc với nghi thức gội đầu “Áp hô Pang”. Ảnh: TTXVN/ Then Kin Pang là mời Then (trời) về ăn và vui hội. Trước khi tham dự Then Kin Pang, người con gái dân tộc Thái nơi đây thường ra suối tắm gội. Ảnh: TTXVN. Mục đích là để làm sạch thân thể, tẩy uế, đuổi cái xấu trôi theo dòng nước, khi đi dự Then Kin Pang sẽ không làm vấy bụi chốn linh thiêng... Ảnh: TTXVN. Từ quan niệm đó, gội đầu đã trở thành một nghi thức mang tính tâm linh không thể thiếu trong mỗi dịp Then Kin Pang. Ảnh: TTXVN/ Hình ảnh người con gái Thái gợi cảm bên dòng suối đã trở thành một trong những nét đẹp khó quên của người con gái nơi đây. Ảnh: TTXVN. Nhưng điều gì đã làm nên vẻ đẹp của những người con gái Thái khiến lòng người say đắm như vậy? Thực tế, dân tộc Thái là một trong những dân tộc có kho tàng nghệ thuật làm đẹp, giữ gìn sắc đẹp phong phú, đặc sắc. Ảnh: Internet. Phụ nữ Thái yêu văn nghệ, chị em người Thái ai ai cũng biết múa xòe, đây là điệu múa đòi hỏi phải kết hợp nhuần nhuyễn, uyển chuyển, linh hoạt của nhiều động tác trên cơ thể. Trong đó, xòe hoa là đỉnh cao của vũ hội cộng đồng mường bản. Động tác múa truyền đời đã hun đúc nên vẻ đẹp tao nhã, cao sang, hấp dẫn. Phụ nữ Thái còn thường xuyên tắm suối - một hình thức mát xa da bằng dòng chảy của nước nguồn tinh khiết. lối sống sạch sẽ, vệ sinh, gần gũi với hương hoa rừng đã làm cho nước da con gái Thái trắng trẻo hơn, mềm mại hơn, mịn màng hơn. Làn da của những cô gái Thái thực sự không thua bất cứ mỹ nhân nào. Ảnh: Internet. Một điều nữa làm nên vẻ đẹp của người con gái Thái, đó là ngay từ khi còn nhỏ, họ đã được các bà, các mẹ dạy cách thắt “xài yêu”, một loại thắt lưng bằng vải, để lớn lên các cô đều có thân hình “eo kíu manh po” - nghĩa là thắt đáy lưng ong. Chính vì vậy khi trưởng thành, các cô gái Thái đều uyển chuyển với những đường cong tuyệt mỹ. Mời quý độc giả xem video: Những bức ảnh thiên nhiên đẹp nhất năm 2023 khiến người xem mê mẩn