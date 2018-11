Ngưỡng mộ 4 con giáp có số đại gia, đánh đâu thắng đó năm 2019

Tuổi Mùi: Bước vào năm 2019, người tuổi Mùi được sự tương trợ của Tam hợp Thái Tuế, nên vận thế khởi sắc mạnh mẽ. Đồng thời, do có Ngũ hành Thổ phù trợ nên con giáp này sẽ đón nhận rất nhiều phúc khí, lộc khí. Năm Kỷ Hợi, người tuổi Mùi đặc biệt may mắn trong công việc. Con giáp này không gặp phải bất cứ trở ngại hay họa tiểu nhân nào, thậm chí còn có quý nhân giúp đỡ mọi lúc, mọi nơi. Đối với những người làm công ăn lương, lãnh đạo chính là thần may mắn của con giáp này do đó sẽ được thăng chức, tăng lương và được tạo điều kiện phát huy hết khả năng, tài năng của bản thân. Người tuổi Mùi nên biết tận dụng thời gian may mắn này để tạo tiền đề vững chắc cho sự thăng tiến trong tương lai. Tuổi Mão: Năm 2019, người tuổi Mão là một trong số những con giáp được thần May mắn ưu ái nhất. Những người tuổi Mão kinh doanh, buôn bán sẽ có lộc quý nhân nên công việc sẽ ngày càng hồng phát, thu được ngày càng nhiều lợi nhuận. Đối với tầng lớp làm công ăn lương, do cung mệnh xuất hiện cát tinh “Tương Tinh” nên người tuổi Mão sẽ có một năm “như cá gặp nước” phát huy được hết năng lực, khẳng định được vị trí của bản thân trong công việc nên nhanh chóng được đề bạt lên vị trí cao hơn với quyền lực lớn hơn và thu nhập tăng lên gấp nhiều lần. Tuổi Tuất: Bước vào năm 2019, người tuổi Tuất sẽ gặp được “Thiên Hi Cát Tinh” nên lộc quý nhân rất vượng. Dưới sự phù trợ của cát tinh, hỗ trợ của quý nhân nên sự nghiệp của con giáp này sẽ có những bước phát triển đột phá khiến cho công việc thăng tiến không ngừng. Mọi việc sẽ trở nên thuận buồm xuôi gió, thuận lợi chưa từng có. Người tuổi Tuất có thể dễ dàng lên đến vị trí “dưới một người mà trên nhiều người”. Tuổi Ngọ: Năm 2019, vận may không ngừng đến với người tuổi Ngọ. Con giáp này sẽ được lãnh đạo tin tưởng, trọng dụng, tạo cơ hội để thể hiện hết năng lực, tài năng trong công việc nên rất nhanh chóng được tăng lương, tăng thưởng, thậm chí là được đề bạt lên chức vụ cao hơn. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

