Ngất ngây ngắm hoàng hôn trên khắp đảo ngọc Phú Quốc

Những người ngư dân phơi mực trong ráng chiều gần chợ cá làng chài An Thới ở Phú Quốc. Hoàng hôn ở vùng biển trước làng chài An Thới. Chiều tím trên bãi biển Dương Đông. Cảnh tượng kỳ ảo ở ghềnh đá Dinh Cậu, Dương Đông, khi mặt trời dần khuất bóng. Cảnh đời thường vào một buổi chiều tà bên bờ biển Dương Đông. Ánh sáng cuối ngày rực rỡ trên những con thuyền, nhìn từ bãi Đất Đỏ, gần An Thới. Bãi biển hoang sơ ở Cửa Cạn khi mặt trời dần khuất sau đường chân trời. Buổi hoàng hôn tuyệt đẹp trên bãi biển Gành Dầu. Dãy núi Hàm Ninh – nóc nhà của đảo Ngọc Phú Quốc – khi mặt trời đã khuất bóng. Cảnh biển lúc hoàng hôn ở quần đảo An Đới, phía Nam Phú Quốc. Một hình ảnh khác về quần đảo An Thới trong ánh chiều tà. Mời quý độc giả xem video: Bình Thuận - Điểm Dừng Chân Cho Những Phượt Thủ | VTV Review.

