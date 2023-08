Ngắm vẻ đẹp “nghiêng thành” của Nam Phương hoàng hậu qua ảnh ít người biết

Nam Phương Hoàng hậu, tên thật là Nguyễn Hữu Thị Lan, sinh năm 1914 tại Gò Công, là vợ của vua Bảo Đại - vị vua cuối cùng của triều đại Nhà Nguyễn tại Việt Nam. Ảnh: Nam Phương Hoàng hậu tạo dáng chụp ảnh tại dinh thự của cha mình, ông Nguyễn Hữu Hào, Đà Lạt khoảng năm 1925. Địa điểm này ngày nay nằm trong khuôn viên Bảo tàng Lâm Đồng. Ảnh: Getty Images. Vẻ đẹp của bà khiến người ta không thể không ngưỡng mộ, kết hợp giữa vẻ truyền thống và thời thượng, nổi bật so với những phụ nữ cùng thời. Ảnh: Nam Phương Hoàng hậu trong trường nữ sinh nội trú Couvent des Oiseaux, Paris năm 1925. Bà theo học ở trường này từ năm 1925-1932. Ảnh: Một bức ảnh khác của Nam Phương Hoàng hậu khi còn đi học tại Paris, năm 1925. Nam Phương Hoàng hậu có quốc tịch Pháp và tên Pháp là Jeanne Mariette Thérèse. Sau khi học tại Pháp và sau một lần gặp vua Bảo Đại, họ đã kết hôn với điều kiện Nam Phương Hoàng hậu được tấn phong ngay sau khi cưới và các điều kiện về tôn giáo và hôn nhân. Vẻ đẹp của Nam Phương Hoàng hậu được miêu tả với mái tóc đen, đôi mắt sắc, làn da trắng và sống mũi thẳng. Thần thái của bà cao sang và quý phái, đặc biệt là với cách bà nghiêng đầu cao ngạo khi chụp ảnh. Nam Phương Hoàng hậu cao tới 1m75, với thân hình mảnh mai và cân đối. Thời gian đầu hôn nhân, họ sống hạnh phúc và có 5 người con. Tuy nhiên, sau này, mối quan hệ của họ trở nên mờ nhạt do sự trăng hoa và ham chơi của vua Bảo Đại với nhiều phụ nữ khác. Ảnh: am Phương Hoàng hậu cùng Hoàng đế Bảo Đại và hai con tại Paris ngày 6.6.1939. Tuy nhiên, sau này, mối quan hệ của họ trở nên mờ nhạt do sự trăng hoa và ham chơi của vua Bảo Đại với nhiều phụ nữ khác. Ảnh: Nam Phương Hoàng hậu cùng Hoàng đế Bảo Đại ở Campuchia năm 1942. Vua Bảo Đại sau đó kết hôn với một phụ nữ khác và cuộc hôn nhân của họ kéo dài đến năm 1972. Ảnh: Một bức ảnh khác về Nam Phương năm 1949. Bà mặc trang phục hoàng gia mặc dù lúc này nhà Nguyễn đã chấm dứt sự tồn tại, và bà chỉ còn là một cựu hoàng hậu. Cựu hoàng hậu trong trang phục hoàng gia, ảnh chụp năm 1949. Trong bức ảnh chụp cùng năm 1949 này, bà Nam Phương mặc áo dài truyền thống.

Mời quý độc giả xem video: Cách “dằn mặt tiểu tam” đắt giá của Nam Phương Hoàng hậu.

Nam Phương Hoàng hậu, tên thật là Nguyễn Hữu Thị Lan, sinh năm 1914 tại Gò Công, là vợ của vua Bảo Đại - vị vua cuối cùng của triều đại Nhà Nguyễn tại Việt Nam. Ảnh: Nam Phương Hoàng hậu tạo dáng chụp ảnh tại dinh thự của cha mình, ông Nguyễn Hữu Hào, Đà Lạt khoảng năm 1925. Địa điểm này ngày nay nằm trong khuôn viên Bảo tàng Lâm Đồng. Ảnh: Getty Images. Vẻ đẹp của bà khiến người ta không thể không ngưỡng mộ, kết hợp giữa vẻ truyền thống và thời thượng, nổi bật so với những phụ nữ cùng thời. Ảnh: Nam Phương Hoàng hậu trong trường nữ sinh nội trú Couvent des Oiseaux, Paris năm 1925. Bà theo học ở trường này từ năm 1925-1932. Ảnh: Một bức ảnh khác của Nam Phương Hoàng hậu khi còn đi học tại Paris, năm 1925. Nam Phương Hoàng hậu có quốc tịch Pháp và tên Pháp là Jeanne Mariette Thérèse. Sau khi học tại Pháp và sau một lần gặp vua Bảo Đại, họ đã kết hôn với điều kiện Nam Phương Hoàng hậu được tấn phong ngay sau khi cưới và các điều kiện về tôn giáo và hôn nhân. Vẻ đẹp của Nam Phương Hoàng hậu được miêu tả với mái tóc đen, đôi mắt sắc, làn da trắng và sống mũi thẳng. Thần thái của bà cao sang và quý phái, đặc biệt là với cách bà nghiêng đầu cao ngạo khi chụp ảnh. Nam Phương Hoàng hậu cao tới 1m75, với thân hình mảnh mai và cân đối. Thời gian đầu hôn nhân, họ sống hạnh phúc và có 5 người con. Tuy nhiên, sau này, mối quan hệ của họ trở nên mờ nhạt do sự trăng hoa và ham chơi của vua Bảo Đại với nhiều phụ nữ khác. Ảnh: am Phương Hoàng hậu cùng Hoàng đế Bảo Đại và hai con tại Paris ngày 6.6.1939. Tuy nhiên, sau này, mối quan hệ của họ trở nên mờ nhạt do sự trăng hoa và ham chơi của vua Bảo Đại với nhiều phụ nữ khác. Ảnh: Nam Phương Hoàng hậu cùng Hoàng đế Bảo Đại ở Campuchia năm 1942. Vua Bảo Đại sau đó kết hôn với một phụ nữ khác và cuộc hôn nhân của họ kéo dài đến năm 1972. Ảnh: Một bức ảnh khác về Nam Phương năm 1949. Bà mặc trang phục hoàng gia mặc dù lúc này nhà Nguyễn đã chấm dứt sự tồn tại, và bà chỉ còn là một cựu hoàng hậu. Cựu hoàng hậu trong trang phục hoàng gia, ảnh chụp năm 1949. Trong bức ảnh chụp cùng năm 1949 này, bà Nam Phương mặc áo dài truyền thống.

Mời quý độc giả xem video: Cách “dằn mặt tiểu tam” đắt giá của Nam Phương Hoàng hậu.