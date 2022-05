Ngắm nhìn những kỷ vật vô giá của chiến thắng Điện Biên Phủ (2)

Cuốc chim và xẻng của bộ đội công binh Việt Nam dùng đào hào ở chiến dịch Điện Biên Phủ. (Hiện vật trưng bày tại BT Lịch sử Quân sử Việt Nam). Đôi dép cao su của đồng chí Nông Văn Phường thuộc Đại đội 827, Tiểu đoàn 394, Trung đoàn 367, làm từ lốp chiếc may bay thứ 50 của Pháp bị bộ đội Việt Nam bắn rơi tại mặt trận Điện Biên Phủ. Các khẩu súng trường bộ đội Việt Nam đã sử dụng để bắn tỉa, tiêu diệt nhiều quân Pháp trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Mũ nan của chiến sĩ Trần Can, Trung đoàn 209, Đại đoàn 312, sử dụng chiến đấu ở cứ điểm Him Lam, điểm cao 501, đồi C1 từ ngày 13/3/1954. Võng bộ đội Việt Nam làm từ sợi dù thu được của quân đội Pháp tại mặt trận Điện Biên Phủ. Bát sắt của chiến sĩ Chu Văn Mùi - tổ điện thanh thuộc Trung đoàn 102, Đại đoàn 308, dùng hứng nước tiểu của mình uống để tiếp tục chiến đấu với quân Pháp tại đồi A1, từ ngày 31/3-3/4/1954 (trái). Bát gỗ của bà Lã Thị Nhài, cấp dưỡng của Đội điều trị 4 sử dụng phục vụ thương binh trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Ống nhòm của đồng chí Phạm Ngọc Mậu, Chính ủy Đại đoàn 351, dùng quan sát, chỉ huy bộ đội kéo pháo vào trận địa trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Huân chương di vật của liệt sĩ Bế Văn Đàn, thuộc Đại đội 674, Tiểu đoàn 251, Trung đoàn 174, Đại đoàn 316, người đã lấy thân mình làm giá súng và anh dũng hi sinh khi cùng đơn vị thực hiện nhiệm vụ bao vây quân Pháp ở Mường Pồn, chặn đường rút của chúng về Điện Biên Phủ, tháng 12/1953. Huân chương Chiến công hạng Nhất của Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tặng đồng chí Tạ Quốc Luật, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 166, Trung đoàn 209, Đại đoàn 312 vì thành tích chiến đấu ở cứ điểm Him Lam, C1, E, 105, 106 và trực tiếp chỉ huy bắt sống tướng de Castries cùng toàn bộ Bộ Chỉ huy quân Pháp ở Điện Biên Phủ. Huy hiệu Chiến sĩ Điện Biên của Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng thưởng đồng chí Bạch Ngọc Giáp, Trung đội trưởng Thông tin, Đại đội 806, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn Pháo binh 45 vì đã lập thành tích xuất sắc trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Lời hiệu triệu của Tổng Quân ủy gửi toàn thể cán bộ, đảng viên trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Bản kết luận của Tổng tư lệnh - Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong Hội nghị cán bộ chiến dịch Điện Biên Phủ. Nhạc phổ bài hát "Hò kéo pháo" của đồng chí Hoàng Vân - Chính trị viên Đội văn công Đại đoàn 312 sáng tác để cổ vũ tinh thần cho bộ đội quyết tâm dành thắng lợi trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Mời quý độc giả xem video: Cận cảnh dàn vũ khí "khủng" được Bộ Quốc phòng trưng bày tại Thái Nguyên | VTV24.

