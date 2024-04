Ngắm ngôi làng Trung cổ có kiến trúc độc nhất vô nhị trên thế giới

Nằm ở phía Bắc đất nước Gruzia, vùng núi Thượng Svaneti là nơi bảo tồn những ngôi làng có từ thời Trung cổ có kiến trúc độc nhất vô nhị của thế giới. Ảnh: Wikipedia.Đây là một quần thể dân cư hình thành từ thế kỷ 12, gồm những ngôi làng nhỏ nằm trên sườn núi hiểm trở ở độ cao từ 3.000-5.000 mét so với mực nước biển. Ảnh: Into Far Lands. Với độ cao như vậy, đây là khu vực có dân cư sinh sống cao nhất trên dãy núi Kavkaz. Ảnh: itinari.Kiến trúc đặc trưng của các ngôi làng trung cổ ở Thượng Svaneti là những tòa tháp bằng đá cao vút nổi bật trên triền núi. Ảnh: Escola Superior Gallaecia.Các tòa tháp có thể đứng ở vị trí riêng lẻ hoặc là một bộ phận của các ngôi nhà trong làng. Ảnh: Merlin and Rebecca.Chúng được xây dựng như một đài quan sát và công sự phòng thủ của cư dân địa phương để đối phó với những băng cướp và hiểm họa ngoại xâm. Ảnh: Heritage Daily.Các tòa tháp thường có từ 3-5 tầng, diện tích các tầng giảm dần theo chiều cao, khiến công trình có dạng thon vát. Ảnh: Standard Passenger.Bên cạnh các tòa tháp, kiến trúc nhà ở của vùng Thượng Svaneti cũng mang nét đặc trưng của thời Trung cổ. Ảnh: Cobblestone Freeway.Những ngôi nhà thường có hai tầng, tầng một là nơi ở mùa đông, có một phòng duy nhất với lò sưởi, chỗ ở cho người và động vật được ngăn cách bằng vách gỗ trang trí lộng lẫy. Tầng trên chia làm nhiều phòng để cư ngụ trong mùa hè. Ảnh: Caucasus Trekking.Các tòa nhà được xây vững chắc kết hợp với tháp canh trở thành một hệ thống phòng thủ hữu hiệu. Ảnh: The Baltican.Các công trình đáng chú ý khác ở Thượng Svaneti là một số nhà thờ và lâu đài. Ảnh: OunTravela. Vào năm 1996, các ngôi làng Trung cổ ở Svaneti đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Ảnh: Madloba.info. Mời quý độc giả xem video: Nhà thờ Đức Bà Paris | VTV.

Nằm ở phía Bắc đất nước Gruzia, vùng núi Thượng Svaneti là nơi bảo tồn những ngôi làng có từ thời Trung cổ có kiến trúc độc nhất vô nhị của thế giới. Ảnh: Wikipedia. Đây là một quần thể dân cư hình thành từ thế kỷ 12, gồm những ngôi làng nhỏ nằm trên sườn núi hiểm trở ở độ cao từ 3.000-5.000 mét so với mực nước biển. Ảnh: Into Far Lands. Với độ cao như vậy, đây là khu vực có dân cư sinh sống cao nhất trên dãy núi Kavkaz. Ảnh: itinari. Kiến trúc đặc trưng của các ngôi làng trung cổ ở Thượng Svaneti là những tòa tháp bằng đá cao vút nổi bật trên triền núi. Ảnh: Escola Superior Gallaecia. Các tòa tháp có thể đứng ở vị trí riêng lẻ hoặc là một bộ phận của các ngôi nhà trong làng. Ảnh: Merlin and Rebecca. Chúng được xây dựng như một đài quan sát và công sự phòng thủ của cư dân địa phương để đối phó với những băng cướp và hiểm họa ngoại xâm. Ảnh: Heritage Daily. Các tòa tháp thường có từ 3-5 tầng, diện tích các tầng giảm dần theo chiều cao, khiến công trình có dạng thon vát. Ảnh: Standard Passenger. Bên cạnh các tòa tháp, kiến trúc nhà ở của vùng Thượng Svaneti cũng mang nét đặc trưng của thời Trung cổ. Ảnh: Cobblestone Freeway. Những ngôi nhà thường có hai tầng, tầng một là nơi ở mùa đông, có một phòng duy nhất với lò sưởi, chỗ ở cho người và động vật được ngăn cách bằng vách gỗ trang trí lộng lẫy. Tầng trên chia làm nhiều phòng để cư ngụ trong mùa hè. Ảnh: Caucasus Trekking. Các tòa nhà được xây vững chắc kết hợp với tháp canh trở thành một hệ thống phòng thủ hữu hiệu. Ảnh: The Baltican. Các công trình đáng chú ý khác ở Thượng Svaneti là một số nhà thờ và lâu đài. Ảnh: OunTravela. Vào năm 1996, các ngôi làng Trung cổ ở Svaneti đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Ảnh: Madloba.info. Mời quý độc giả xem video: Nhà thờ Đức Bà Paris | VTV.