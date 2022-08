Nàng kỹ nữ nào đắt giá nhất nhà Thanh, giúp Viên Thế Khải "xưng đế"?

Vào cuối thời nhà Thanh, một nàng kỹ nữ nổi danh thiên hạ, khiến bao nam giới si mê là Dương Thúy Hỷ. Mỹ nhân này vốn sinh ra trong một nhà đình nghèo. Do hoàn cảnh khó khăn nên Dương Thúy Hỷ bị bán vào lầu xanh. Tại kỹ viện, Dương Thúy Hỷ được sắp xếp cho học nhạc của một người họ Dương. Là người có giọng hát trong trẻo, ngọt ngào nên nàng kỹ nữ này nhanh chóng khiến nhiều khách làng chơi mê mệt nhan sắc cũng như tài ca hát. Trong số những nam nhân si mê nàng kỹ nữ Dương Thúy Hỷ có một tài tử phong lưu tên Hoằng Nhất. Hai người gặp gỡ và đem lòng yêu nhau. Cứ ngỡ cặp uyên ương này sẽ có kết cục có hậu khi Hoằng Nhất có ý định chuộc người thương ra khỏi kỹ viện để chung sống hạnh phúc bên nhau. Thế nhưng, Hoằng Nhất chưa kịp thực hiện kế hoạch trên khi bất ngờ nhận được tin mẹ già ở quê nhà qua đời. Theo đó, tài tử này nhanh chóng về quê chịu tang. Trong mấy năm chịu tang mẹ, Hoằng Nhất giữ liên lạc với Dương Thúy Hỷ bằng cách gửi thư, viết thơ chứa đựng tâm tình, nỗi nhớ của mình dành cho người thương. Khi hết thời gian chịu tang, Hoằng Nhất nhanh chóng trở về tìm Dương Thúy Hỷ thì nhận được hung tin nàng kỹ nữ xinh đẹp mà ông yêu say đắm đã được người khác đem tiền đến chuộc và lấy làm vợ lẽ. Quá đau buồn và tuyệt vọng vì đánh mất người thương, Hoằng Nhất quyết định rời xa vùng đất đau thương và tới Nhật Bản. Tại nơi xứ người, tài tử nổi danh một thời quyết định xuống tóc đi tu làm hòa thượng. Về phần Dương Thúy Hỷ, nàng kỹ nữ này những tưởng có cuộc sống bình yên, giàu sang nhưng chồng và gia đình chồng về sau bị Từ Hi Thái hậu luận tội, tịch thu toàn bộ tài sản và trở thành dân thường. Về sau, mỹ nữ này được đem tặng cho một doanh nhân giàu có ở Thiên Tân. Sau khi nhà Thanh sụp đổ, Dương Thúy Hỷ đi theo Viên Thế Khải để phục vụ ca hát, nhảy múa nhằm giúp ông lấy lòng một số nhân vật nổi tiếng với mục đích sớm ngày ngồi lên ngai vàng. Khi Viên Thế Khải đạt được mục đích và trở thành vua, Dương Thúy Hỷ thường được ông gọi tới để mua vui. Những ngày tháng tươi đẹp của Viên Thế Khải không kéo dài lâu bởi ông nhanh chóng bị lật đổ. Sau khi Viên Thế Khải thất thế, không còn ai chú ý đến Dương Thúy Hỷ. Kể từ đây, số phận nàng kỹ nữ tuyệt sắc trở thành bí ẩn lớn. Không ai hay biết nàng sống những năm tháng cuối đời như thế nào. Mời độc giả xem video: Trung Quốc yêu cầu Ban giám hiệu ăn cùng học sinh. Nguồn: THDT.

Vào cuối thời nhà Thanh, một nàng kỹ nữ nổi danh thiên hạ, khiến bao nam giới si mê là Dương Thúy Hỷ. Mỹ nhân này vốn sinh ra trong một nhà đình nghèo. Do hoàn cảnh khó khăn nên Dương Thúy Hỷ bị bán vào lầu xanh. Tại kỹ viện, Dương Thúy Hỷ được sắp xếp cho học nhạc của một người họ Dương. Là người có giọng hát trong trẻo, ngọt ngào nên nàng kỹ nữ này nhanh chóng khiến nhiều khách làng chơi mê mệt nhan sắc cũng như tài ca hát. Trong số những nam nhân si mê nàng kỹ nữ Dương Thúy Hỷ có một tài tử phong lưu tên Hoằng Nhất. Hai người gặp gỡ và đem lòng yêu nhau. Cứ ngỡ cặp uyên ương này sẽ có kết cục có hậu khi Hoằng Nhất có ý định chuộc người thương ra khỏi kỹ viện để chung sống hạnh phúc bên nhau. Thế nhưng, Hoằng Nhất chưa kịp thực hiện kế hoạch trên khi bất ngờ nhận được tin mẹ già ở quê nhà qua đời. Theo đó, tài tử này nhanh chóng về quê chịu tang. Trong mấy năm chịu tang mẹ, Hoằng Nhất giữ liên lạc với Dương Thúy Hỷ bằng cách gửi thư, viết thơ chứa đựng tâm tình, nỗi nhớ của mình dành cho người thương. Khi hết thời gian chịu tang, Hoằng Nhất nhanh chóng trở về tìm Dương Thúy Hỷ thì nhận được hung tin nàng kỹ nữ xinh đẹp mà ông yêu say đắm đã được người khác đem tiền đến chuộc và lấy làm vợ lẽ. Quá đau buồn và tuyệt vọng vì đánh mất người thương, Hoằng Nhất quyết định rời xa vùng đất đau thương và tới Nhật Bản. Tại nơi xứ người, tài tử nổi danh một thời quyết định xuống tóc đi tu làm hòa thượng. Về phần Dương Thúy Hỷ, nàng kỹ nữ này những tưởng có cuộc sống bình yên, giàu sang nhưng chồng và gia đình chồng về sau bị Từ Hi Thái hậu luận tội, tịch thu toàn bộ tài sản và trở thành dân thường. Về sau, mỹ nữ này được đem tặng cho một doanh nhân giàu có ở Thiên Tân. Sau khi nhà Thanh sụp đổ, Dương Thúy Hỷ đi theo Viên Thế Khải để phục vụ ca hát, nhảy múa nhằm giúp ông lấy lòng một số nhân vật nổi tiếng với mục đích sớm ngày ngồi lên ngai vàng. Khi Viên Thế Khải đạt được mục đích và trở thành vua, Dương Thúy Hỷ thường được ông gọi tới để mua vui. Những ngày tháng tươi đẹp của Viên Thế Khải không kéo dài lâu bởi ông nhanh chóng bị lật đổ. Sau khi Viên Thế Khải thất thế, không còn ai chú ý đến Dương Thúy Hỷ. Kể từ đây, số phận nàng kỹ nữ tuyệt sắc trở thành bí ẩn lớn. Không ai hay biết nàng sống những năm tháng cuối đời như thế nào. Mời độc giả xem video: Trung Quốc yêu cầu Ban giám hiệu ăn cùng học sinh. Nguồn: THDT.