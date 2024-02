Mỹ nhân nào khiến Tần Thủy Hoàng ôm hận tới chết?

Cung A Phòng, còn được gọi là cung A Bàng, là một cung điện được xây dựng bởi Tần Thủy Hoàng tại địa phận thành Tây An, cách trung tâm thành phố Tây An ngày nay khoảng 13km về phía Tây. Việc xây dựng cung này bắt đầu từ năm 212 trước Công Nguyên. Sử sách ghi nhận rằng cung A Phòng là nơi cất giữ vàng bạc, châu báu và hàng ngàn mỹ nữ mà quân Tần cướp được trong cuộc chiến tranh chinh phục 6 nước chư hầu. Cung A Phòng trở thành điểm đến thường xuyên của Tần Thủy Hoàng trong các hoạt động phòng the và sự kiện xã hội. Tuy nhiên, cung này cũng là nguồn gốc của nỗi hận thù vĩnh viễn của vị vua. Câu chuyện về mối quan hệ giữa Tần Thủy Hoàng và A Phòng, con gái của một thầy thuốc nước Triệu, đã gây ra nhiều bi kịch và sự tranh cãi.A Phòng và Tần Thủy Hoàng quen biết từ khi ông còn là Tần Doanh Chính ở Hàm Đan, kinh đô của nước Triệu. Mối quan hệ này đã gây ra nhiều rắc rối khi Thái hậu Trịnh Cơ, muốn Tần Thủy Hoàng lấy công chúa của một nước khác để củng cố liên minh chính trị. Thái hậu và tướng quốc Lã Bất Vi đã nhiều lần âm mưu giết A Phòng. Trong một chuỗi các sự kiện đau đớn và bi kịch, A Phòng đã bị lợi dụng và ám sát Tần Thủy Hoàng. Cuối cùng, sau khi Tần Doanh Chính quyết định đi đánh chiếm các nước khác để thống nhất Trung nguyên, A Phòng tự vẫn. Tần Thủy Hoàng đã xây dựng cung A Phòng để tưởng nhớ người tình đã mất. Cuối cùng, cung A Phòng đã bị thiêu đốt và cái chết của A Phòng đã để lại một vết thương sâu sắc trong lòng Tần Thủy Hoàng, là một biểu tượng cho sự uất hận không thể nào nguôi của vị vua tàn bạo này, cho đến khi ông qua đời. Mời quý độc giả xem thêm video: Sự thật bất ngờ về cung điện Tần Thủy Hoàng khiến thích khách run sợ.

