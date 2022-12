Lời giải chấn động về cửa ngõ dẫn tới thế giới "cõi âm"

Theo nhà sử học Hy Lạp Herodotus, sông Styx dẫn sang thế giới cõi âm nằm gần với Feneos - một ngôi làng ở Hy Lạp cổ đại. (Nguồn: Facebook). Dòng sông Styx có 7 đoạn chảy qua khu vực cai quản của chúa tể địa ngục Hades. (Nguồn: KhoaHoc.tv). Nước sông Styx vô cùng nguy hiểm khi có thể ăn mòn mọi thứ, có độc gây nguy hiểm chết người. (Nguồn: baomoi.com). Đặc biệt, sông Styx được cho là mang sức mạnh ma thuật có thể phát hiện thần linh hay người phàm nói dối. Thần Zeus sử dụng nước sông Styx để kiểm tra những vị thần dưới quyền ông có nói dối hay không. Vị thần nào nói dối thì sẽ không nói chuyện được trong 9 năm. (Nguồn: Wikipedia) Một số chuyên gia cho rằng, Alexander Đại Đế có những triệu chứng giống như khi trải qua thử thách phát hiện nói dối bằng nước sông Styx. (Nguồn: Across the Margin) Điều này xuất phát từ việc trước khi qua đời năm 323 trước Công nguyên, Alexander Đại Đế của đế chế Hy Lạp bị đau bụng, khớp, sốt cao và mất giọng trước khi rơi vào hôn mê rồi tử vong. (Nguồn: Doanh Nghiệp) Nước sông Styx cũng được mô tả là có thể khiến con người có cơ thể cứng rắn như đồng, đao thương bất nhập. (Nguồn: VnReview) Truyền thuyết kể rằng, mẹ của Achilles đã nhúng con trai xuống dòng sông Styx. Theo đó, Achilles có cơ thể cứng như đồng và thép, không gì có thể đâm thủng được. Tuy nhiên, Achilles có điểm yếu chí mạng là gót chân. Nguyên do là vì đây là phần duy nhất trên cơ thể của Achilles không được nhúng vào nước sông Styx. (Nguồn: aminoapps.com) Mời quý độc giả xem video: Ai Cập mở nắp quan tài chứa xác ướp người phụ nữ còn nguyên vẹn suốt 3000 năm| VTV24.

