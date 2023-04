Loạt chứng tích về sự tàn khốc của bom đạn chiến tranh ở Việt Nam

1. Nằm trên đường Trần Hưng Đạo, cạnh Quốc lộ 1A thuộc địa phận thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, trường Bồ Đề là một di tích lịch sử quan trọng của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đây vốn là một ngôi trường tư thục do Hội Phật giáo Quảng Trị xây dựng năm 1959. Trường được xây hai tầng bằng bê tông cốt thép, là nơi khoảng hơn 1.000 học sinh học hệ Đệ nhị. Năm 1972, cuộc chiến chống lại chiến dịch tái chiếm thị xã Quảng Trị của địch đã diễn ra vô cùng ác liệt. Trường Bồ Đề trở thành một trong những chốt chiến đấu quan trọng của quân ta. Theo ước tính, trong 81 ngày đêm chiến sự, quân đội Mỹ – Sài Gòn đã ném xuống thị xã lượng bom tương đương với sức công phá của 7 quả bom nguyên tử mà Mỹ đã ném xuống Hiroshima năm 1945. Dù bị tàn phá nặng nề, trường Bồ Đề là một số ít tòa nhà đứng vững sau chiến sự. Sau ngày đất nước thống nhất, trường Bồ Đề được giữ nguyên hiện trạng đổ nát để lưu giữ như một di tích lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Năm 2013, trường trở thành một phần trong quần thể Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị. 2. Trên đường Nguyễn Du ở trung tâm thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình có một di tích lịch sử rất đặc biệt. Đó là phế tích của nhà thờ Tam Tòa – công trình từng được coi là một trong những nhà thờ đẹp nhất ở Việt Nam thời thuộc địa. Nhà thờ này được xây từ năm 1886, sau năm 1954 thì bị bỏ hoang. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, thị xã Đồng Hới đã bị máy bay Mỹ đánh phá ác liệt. Vào ngày 11/2/1965, nhà thờ Tam Tòa đã bị phá hủy nặng nề sau một trận bom của Mỹ. Sau năm 1975, Đồng Hới được tái thiết, riêng ngôi nhà thờ cổ đổ nát vẫn được giữ nguyên trạng. Đến năm 1997, phế tích của nhà thờ Tam Tòa chính thức được tỉnh Quảng Bình công nhận là một Khu Chứng tích tội ác chiến tranh. Ngày nay, nhà thờ Tam Tòa chỉ còn lại tòa tháp chuông, một số mảng tường và phần nền móng được gia cố bằng đá. Dấn vết đạn bom vẫn còn in dấu trên những gì còn lại của công trình kiến trúc tráng lệ thuở nào. 3. Ngày nay, khi viếng thăm khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh), nhiều người không khỏi lặng người khi chứng kiến hình ảnh một bãi đất rộng lớn chi chít hố bom ở nơi đây. Các hố bom này là chứng tích của những tháng ngày khói lửa, thấm đẫm mồ hôi, nước mắt và máu của những người con đất Việt trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ. Là đầu mối giao thông quan trọng của đường mòn Hồ Chí Minh, Ngã ba Đồng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) đã hứng chịu hàng vạn quả bom Mỹ. Trên một diện tích nhỏ, mỗi ngày nơi đây phải hứng chịu hàng chục đợt oanh kích từ các máy bay ném bom của Mỹ. Ngày 24/7/1968, một trong những quả bom như vậy đã giết chết 10 cô gái thanh niên xung phong, những người có nhiệm vụ canh giữ Ngã ba Đồng Lộc, phá bom và sửa đường thông xe khi bị bom phá. Các cô hi sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, phần lớn chưa lập gia đình... Mời quý độc giả xem video: Tiến về Sài Gòn | VTV24.

