Loạt ảnh phơi bày tội ác khủng khiếp của Pol Pot ở Campuchia

Trong khoảng thời gian từ năm 1976 - 1979, tập đoàn Pol Pot đã tàn sát đẫm máu khoảng 3 triệu người dân Campuchia. Binh lính Khmer Đỏ thực thi một chế độ diệt chủng theo lệnh của Pol Pot. Theo đó, những binh sĩ này thực hiện thảm sát đẫm máu đối với người dân trong cùng đất nước. Một hố chôn người tập thể được khai quật ở Campuchia sau ngày giải phóng 7/1/1979. Đây là một trong những bằng chứng không thể chối cãi về tội ác do chế độ diệt chủng Pol Pot gây ra. Người phụ nữ bật khóc bên thi thể người thân bị lực lượng của Pol Pot giết hại. Hình ảnh ám ảnh thi thể hàng trăm nạn nhân bị giết nằm rải rác khắp nơi trong thời gian Pol Pot thực thi chính sách diệt chủng. Không chỉ giết hại người dân, chế độ Khmer Đỏ do Pol Pot đứng đầu còn phá hủy nhiều nhà cửa, trường học, đường xá... Đây là Cây hành quyết - nơi Khmer Đỏ trói những đứa trẻ và đánh chúng cho tới chết. Một người đàn ông đi ngang qua khu vực chất đầy hộp sọ và xương cốt của các nạn nhân thiệt mạng do chế độ diệt chủng Pol Pot tại Bảo tàng diệt chủng Tuol Sleng ở Phnom Penh. Đây là thi hài còn sót lại của những nạn nhân chế độ diệt chủng Pol Pot ở tỉnh Kandal. Hộp sọ người chất thành bức tường cao tại Bảo tàng Nhà tù Tuol Sleng ở thủ đô Phnom Penh là minh chứng cho tội ác rùng rợn của Khmer Đỏ và Pol Pot. Video: Tội ác của Khmer đỏ ở biên giới Việt Nam - Campuchia (nguồn: VTC1)

