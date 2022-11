Lạnh người 12 bức ảnh "quỷ quái" khó hiểu nhất mọi thời đại

Bức ảnh gia đình Cooper được chụp trong những năm 1950. Hai người phụ nữ mỉm cười hạnh phúc với hai cậu con trai ngồi trên lòng. Có một điều là không hiểu vì sao lại có cơ thể người đàn ông rơi từ trần nhà xuống trong bức ảnh. Người giữ bức ảnh ma mị này nói: "Bức ảnh được chụp tại Kaposfüred, Hungary vào năm 1943. Người chụp ảnh là cha tôi còn người con gái trong ảnh là mẹ. Một cô bé mặc váy đứng phía sau, không có tay cũng không có mặt. Nó giống như ma hay quỷ vậy. Tôi vẫn giữ bức ảnh gốc ở nhà mình". Mary Elizabeth - một người mẹ người Australia - mất đi cô con gái 17 tuổi của mình là Joyce Elizabeth Andrews.Năm 1945, Mary Elizabeth chụp lại mộ của con gái mình. Sau khi ảnh rửa ra, bà thấy trong một tấm có hình dáng một em bé ngồi bên mộ con gái mình, đôi mắt nhìn thẳng vào ống kính máy ảnh. Thực tế, Mary nói rằng bà không nhận ra em bé này là ai, và khi bà chụp ảnh không hề có em bé nào quanh khu vực nghĩa trang. Chồng của người phụ nữ trong ảnh đã chụp tấm hình này trong một buổi chiều nắng gắt với loại phim in bình thường. Hôm đó là ngày đầu tiên họ chuyển tới căn hộ mới ở Chicago, bang Illinois. Đằng sau cửa sổ bên trái hiện rõ khuôn mặt của một bà lão vấn tóc, ngồi bên cạnh là chú chó bull, nhưng hai vợ chồng kia thì kiên quyết khẳng định: trong nhà không có một ai vào thời điểm ấy. Người ta không biết nhiều sự kiện liên quan đến tấm ảnh này, chỉ trừ một chi tiết duy nhất: cả hai nhân vật có mặt trong bức hình đều đã qua đời. Có thể nhìn rõ mồn một bên cạnh gốc cây cái dáng hình đùng đục như sương mù không biết có thể xác định là gì. Một phụ nữ tên là Jackie Rhame ở Florian, Alabama đã túm được khoảnh khắc này trong chuyến thăm Công viên Giải trí Six Flags Great America thuộc thành phố Arlington, Texas. Lúc đó trời đang mưa lất phất, nhiều sương mù, nhưng chiếc camera C-126 vẫn ghi lại khá rõ nét hình ảnh một cậu bé con mặc áo len đỏ, với chiếc cổ áo sơ-mi trắng thò ra ngoài. Chủ nhân tấm hình ghê rợn này khẳng định: vào thời điểm bấm máy không hề có ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào ống kính, do đó không thể xảy ra hiệu ứng lóe sáng thấu kính để tạo nên bóng đỏ được. Vả lại, cái bóng hiển hiện ngay chính giữa bức ảnh, dáng dấp như một hình người. Đó là một chiều Chủ nhật nắng ấm vào tháng 6/1980 tại Thung lũng Three Gap, cách thị trấn Revelstoke, British Columbia, Canada 12 dặm về phía tây. Bức ảnh chụp hai chị em gái đang dừng chân tại một khách sạn bên đường, dốc đá dựng thẳng đứng sau lưng. Đây là bức ảnh Mabel Chinnery chụp chồng của mình trong xe ô-tô. Bức ảnh chụp năm 1959, khi chồng của Mabel trên đường đi tới thăm mộ của mẹ Mabel. Khi đó, Mabel bước ra khỏi xe, và chụp ảnh chồng mình. Sau khi xem lại tấm ảnh, Mabel phát hiện ra một hình bóng người ngay trong xe, với đôi mắt sáng quắc, ngồi ở ghế sau. Jim Templeton và vợ đang tận hưởng bữa trưa ở vùng thôn dã cùng cô con gái bé nhỏ. Nhiều ngày sau kỳ nghỉ tại Burgh Marsh, cặp đôi xem lại bộ ảnh sau khi rửa, và phát hiện ra một thứ gì đó rất ghê sợ trong bức ảnh chụp con gái, dường như ở hậu cảnh là một "bóng ma" đàn ông. Cặp đôi nói rằng khi họ chụp ảnh con gái, ở đó không có bóng dáng của bất kỳ ai khác. Peter Berthelot chụp ảnh vợ mình là Diane khi bà đang cầu nguyện tại một nhà thờ ở Worstead, Norfolk. Cặp đôi nghĩ rằng họ là người duy nhất trong nhà thờ vắng vẻ này. Nhưng sau khi rửa ảnh, Peter phát hiện ra một thứ gì đó bất thường sau lưng vợ mình. Hai người đã đưa ảnh cho cha xứ ở giáo phận của họ xem. Vị cha xứ cho biết, đây có thể là bóng ma của ‘Bạch Cô’ mà nhiều người tin rằng giúp chữa lành cho dân thường. Không ai biết nhiều về hình ảnh lạ phía sau bức ảnh. Tuy nhiên, nó đã được chụp bởi một chiếc điện thoại Nokia 7250 ở thành phố Eastwood tại Manilla nhìn thấy rõ tay bóng ma lạ nắm lấy cánh tay một người phụ nữ trong ảnh. Không ai nhìn thấy hoặc cảm thấy vào thời điểm chụp lại có một hình ảnh như một người bạn thân thiện này.Mời quý độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm | VTV24.

