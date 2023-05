Lặng nhìn phong cảnh đẹp như tranh vẽ của tỉnh Kiên Giang

Cảnh hoàng hôn trên biển Rạch Giá, thành phố thủ phủ của tỉnh Kiên Giang. Hòn Phụ Tử nằm ở huyện Kiên Lương, là một trong những thắng cảnh nổi tiếng nhất của tỉnh Kiên Giang. Chùa Hải Sơn hay chùa Hang tọa lạc nơi chân núi An Hải Sơn, gần hòn Phụ Tử, là một di tích lịch sử và điểm hành hương quan trọng ở tỉnh Kiên Giang. Thạch Động là một khối núi đá vôi khổng lồ cao khoảng 90 mét, nằm ở xã biên giới Mỹ Đức, thành phố Hà Tiên. Trong lòng Thạch Động là một hệ thống hang động kỳ ảo, nơi tọa lạc chùa Tiên Sơn được xây dựng năm 1790. Biển Mũi Nai hay Lộc Trĩ là một khu du lịch biển hấp dẫn nằm bên vịnh Thái Lan, thuộc địa phận phường Pháo Đài, thành phố Hà Tiên. Một góc Vườn quốc gia U Minh Thượng ở huyện U Minh Thượng. Đây là kiểu rừng úng phèn rất đặc thù, được xếp vào diện độc đáo và quý hiếm trên thế giới. Những con thuyền của ngư dân neo đâu bên bờ kênh Hà Tiên - Rạch Giá ở địa phận huyện Hòn Đất. Bên trong rừng đước ngập mặn ở huyện An Biên. Góc nhìn từ trên cao về kênh Hà Giang ở huyện Giang Thành. Cảnh quan quen thuộc ở vùng nông thôn Kiên Giang với những nếp nhà đơn sơ nằm dưới bóng cây thốt nốt. Nét thanh bình trên bãi Khem ở phía Đông Nam của Phú Quốc, hòn đảo lớn được mệnh danh là "Đảo Ngọc" ở ngoài khơi Kiên Giang. Hoàng hôn ở Gành Dầu, mũi đất cực Tây của Phú Quốc. Trên đảo Hòn Thơm, điểm dân cư lớn nhất ở quần đảo An Thới, Phú Quốc. Mời quý độc giả xem video: Non nước hữu tình Chùa Tam Chúc | VTV24.

