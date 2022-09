Lạ lùng 2 mỹ nhân Trung Quốc, trùng tên nhưng số phận trái ngược

Trong lịch sử phong kiến, Vương Chiêu Quân và Lâu Chiêu Quân là 2 mỹ nhân Trung Quốc tuyệt sắc có cùng tên nhưng số phận cuộc đời hoàn toàn khác nhau. Dù đều được gả cho hoàng đế nhưng Lâu Chiêu Quân có cuộc sống hạnh phúc viên mãn trong khi Vương Chiêu Quân kém may mắn hơn. Cụ thể, Lâu Chiêu Quân xuất thân trong gia tộc quyền quý. Ngay từ khi còn nhỏ, bà nức tiếng gần xa khi sở hữu dung mạo xinh đẹp và trí thông minh hơn người. Khi đến tuổi kết hôn, nhiều vương tôn quý tộc mang sính lễ tới nhà hỏi cưới Lâu Chiêu Quân nhưng đều bị bà từ chối. Nguyên do là bởi mỹ nhân này từ lâu đã đem lòng yêu Cao Hoan dù khi ấy người này chỉ là một lính gác cổng cung. Ban đầu, bố mẹ của Lâu Chiêu Quân phản đối cuộc hôn nhân của con gái với Cao Hoan. Tuy nhiên, cuối cùng, ho đồng ý vì Lâu Chiêu Quân nhất quyết lấy người đàn ông này làm chồng. Sau khi kết hôn, Lâu Chiêu Quân hết lòng giúp đỡ chồng trong sự nghiệp. Nhờ vậy, Cao Hoan thăng quan tiến chức, tiền đồ rộng mở và trở thành đại thần của nhà Bắc Ngụy. Lâu Chiêu Quân sinh cho chồng 6 con trai gồm: Cao Trừng, Cao Dương, Cao Diễn, Cao Xước, Cao Đam, Cao Tể. Ngoài ra, bà còn có 2 con gái. Trong đó, 4 con trai của Lâu Chiêu Quân đều là hoàng đế. Khi Cao Dương đăng cơ lên ngôi hoàng đế và được gọi là Văn Tuyên Đế, ông đã truy tôn anh trai Cao Trừng làm Văn Tương Đế. Về sau, Cao Diễn lên ngôi vua, trở thành Hiếu Chiêu Đế và Cao Đam trở thành Vũ Thành Đế. Hai con gái của Lâu Chiêu Quân cũng có cuộc sống vương giả, phú quý hơn người khi lần lượt trở thành hoàng hậu của Hiếu Vũ Đế và Hiếu Tĩnh Đế. Theo đó, Lâu Chiêu Quân có cuộc sống viên mãn và qua đời khi là Thái hoàng thái hậu, hưởng thọ 62 tuổi. Cùng tên với Lâu Chiêu Quân nhưng Vương Chiêu Quân có cuộc đời gặp nhiều biến cố hơn. Là một trong tứ đại mỹ nhân Trung Hoa thời phong kiến, Lâu Chiêu Quân xuất thân trong gia đình nghèo nhưng sở hữu dung mạo tuyệt sắc. Vẻ đẹp của nàng được ca ngợi "chim sa cá lặn". Vào năm 38 trước Công nguyên, Vương Chiêu Quân được tuyển vào cung làm phi tần của Hán Nguyên Đế. Nhiều người cứ ngỡ với nhan sắc kiều diễm của nàng thì sẽ sớm trở thành sủng phi có địa vị cao quý. Thế nhưng, vài năm sau khi nhập cung, Vương Chiêu Quân không có cơ hội gặp mặt Hán Nguyên Đế. Đến năm 33 trước Công nguyên, Thiền vu Hô Hàn Tà của người Hung Nô đến kinh đô Trường An để tỏ lòng thần phục nhà Hán. Khi ấy, vì muốn liên minh với người Hung Nô, Hán Nguyên Đế chọn 5 mỹ nữ trong hậu cung của mình, bao gồm Vương Chiêu Quân để tặng cho Thiền vu Hô Hàn Tà. Sau đó, Hán Nguyên Đế mới phát hiện trong cung của mình có một mỹ nhân tuyệt sắc tên Vương Chiêu Quân. Tuy nhiên, lúc này mọi chuyện quá muộn, ông hoàng này không thể "nuốt lời". Vì vậy, ông đành để Vương Chiêu Quân đi hòa thân. Sau khi được gả đến Hung Nô, Vương Chiêu Quân được Hô Hàn Tà lập làm Yên chi với phong hiệu Ninh Hồ Yên chi. Bà sinh cho chồng một con trai. Vào năm 31 trước Công nguyên, Thiền vu Hô Hàn Tà qua đời. Theo tục của người Hung Nô, Vương Chiêu Quân sẽ trở thành vợ của Thiền vu tiếp theo. Phục Chu Luy Nhược Đề - con trai trưởng của Hô Hàn Tà trở thành Thiền vu kế nghiệp cha. Trong cuộc hôn nhân thứ hai với con trai riêng của chồng, Vương Chiêu Quân sinh được 2 con gái. Năm 20 trước Công nguyên, Phục Chu Luy Nhược Đề qua đời. Kể từ đó, không ai biết số phận của Vương Chiêu Quân như thế nào. Đến nay, kết cục của mỹ nhân tuyệt sắc họ Vương vẫn là ẩn số lớn. Mời độc giả xem video: Thủ đoạn mới đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Nguồn: VTV24.

Trong lịch sử phong kiến, Vương Chiêu Quân và Lâu Chiêu Quân là 2 mỹ nhân Trung Quốc tuyệt sắc có cùng tên nhưng số phận cuộc đời hoàn toàn khác nhau. Dù đều được gả cho hoàng đế nhưng Lâu Chiêu Quân có cuộc sống hạnh phúc viên mãn trong khi Vương Chiêu Quân kém may mắn hơn. Cụ thể, Lâu Chiêu Quân xuất thân trong gia tộc quyền quý. Ngay từ khi còn nhỏ, bà nức tiếng gần xa khi sở hữu dung mạo xinh đẹp và trí thông minh hơn người. Khi đến tuổi kết hôn, nhiều vương tôn quý tộc mang sính lễ tới nhà hỏi cưới Lâu Chiêu Quân nhưng đều bị bà từ chối. Nguyên do là bởi mỹ nhân này từ lâu đã đem lòng yêu Cao Hoan dù khi ấy người này chỉ là một lính gác cổng cung. Ban đầu, bố mẹ của Lâu Chiêu Quân phản đối cuộc hôn nhân của con gái với Cao Hoan. Tuy nhiên, cuối cùng, ho đồng ý vì Lâu Chiêu Quân nhất quyết lấy người đàn ông này làm chồng. Sau khi kết hôn, Lâu Chiêu Quân hết lòng giúp đỡ chồng trong sự nghiệp. Nhờ vậy, Cao Hoan thăng quan tiến chức, tiền đồ rộng mở và trở thành đại thần của nhà Bắc Ngụy. Lâu Chiêu Quân sinh cho chồng 6 con trai gồm: Cao Trừng, Cao Dương, Cao Diễn, Cao Xước, Cao Đam, Cao Tể. Ngoài ra, bà còn có 2 con gái. Trong đó, 4 con trai của Lâu Chiêu Quân đều là hoàng đế. Khi Cao Dương đăng cơ lên ngôi hoàng đế và được gọi là Văn Tuyên Đế, ông đã truy tôn anh trai Cao Trừng làm Văn Tương Đế. Về sau, Cao Diễn lên ngôi vua, trở thành Hiếu Chiêu Đế và Cao Đam trở thành Vũ Thành Đế. Hai con gái của Lâu Chiêu Quân cũng có cuộc sống vương giả, phú quý hơn người khi lần lượt trở thành hoàng hậu của Hiếu Vũ Đế và Hiếu Tĩnh Đế. Theo đó, Lâu Chiêu Quân có cuộc sống viên mãn và qua đời khi là Thái hoàng thái hậu, hưởng thọ 62 tuổi. Cùng tên với Lâu Chiêu Quân nhưng Vương Chiêu Quân có cuộc đời gặp nhiều biến cố hơn. Là một trong tứ đại mỹ nhân Trung Hoa thời phong kiến, Lâu Chiêu Quân xuất thân trong gia đình nghèo nhưng sở hữu dung mạo tuyệt sắc. Vẻ đẹp của nàng được ca ngợi "chim sa cá lặn". Vào năm 38 trước Công nguyên, Vương Chiêu Quân được tuyển vào cung làm phi tần của Hán Nguyên Đế. Nhiều người cứ ngỡ với nhan sắc kiều diễm của nàng thì sẽ sớm trở thành sủng phi có địa vị cao quý. Thế nhưng, vài năm sau khi nhập cung, Vương Chiêu Quân không có cơ hội gặp mặt Hán Nguyên Đế. Đến năm 33 trước Công nguyên, Thiền vu Hô Hàn Tà của người Hung Nô đến kinh đô Trường An để tỏ lòng thần phục nhà Hán. Khi ấy, vì muốn liên minh với người Hung Nô, Hán Nguyên Đế chọn 5 mỹ nữ trong hậu cung của mình, bao gồm Vương Chiêu Quân để tặng cho Thiền vu Hô Hàn Tà. Sau đó, Hán Nguyên Đế mới phát hiện trong cung của mình có một mỹ nhân tuyệt sắc tên Vương Chiêu Quân. Tuy nhiên, lúc này mọi chuyện quá muộn, ông hoàng này không thể "nuốt lời". Vì vậy, ông đành để Vương Chiêu Quân đi hòa thân. Sau khi được gả đến Hung Nô, Vương Chiêu Quân được Hô Hàn Tà lập làm Yên chi với phong hiệu Ninh Hồ Yên chi. Bà sinh cho chồng một con trai. Vào năm 31 trước Công nguyên, Thiền vu Hô Hàn Tà qua đời. Theo tục của người Hung Nô, Vương Chiêu Quân sẽ trở thành vợ của Thiền vu tiếp theo. Phục Chu Luy Nhược Đề - con trai trưởng của Hô Hàn Tà trở thành Thiền vu kế nghiệp cha. Trong cuộc hôn nhân thứ hai với con trai riêng của chồng, Vương Chiêu Quân sinh được 2 con gái. Năm 20 trước Công nguyên, Phục Chu Luy Nhược Đề qua đời. Kể từ đó, không ai biết số phận của Vương Chiêu Quân như thế nào. Đến nay, kết cục của mỹ nhân tuyệt sắc họ Vương vẫn là ẩn số lớn. Mời độc giả xem video: Thủ đoạn mới đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Nguồn: VTV24.