Kỳ quan quân sự cổ không thể không ghé thăm ở Oman

Nằm ở vị trí trung tâm của ốc đảo Bahla ở đất nước Oman, pháo đài Bahla là một trong những công trình quân sự cổ đáng chú ý nhất của thế giới Ả Rập. Ảnh: Wikipedia. Từ thế kỷ 12-15, ốc đảo Bahla đã trở thành một vùng đất thịnh vượng ở Trung Đông dưới sự cai trị của gia tộc lãnh chúa Banu Nebhan. Ảnh: PANORAMA Solutions. Để bảo vệ vùng lãnh thổ thống trị của mình, gia tộc này đã cho xây một pháo đài hết sức kiên cố vào thế kỷ 13. Ảnh: Vistara Magazine. Pháo đài Bahla đã hình thành với dáng vẻ bề thế gây choáng ngợp của những bức tường bao quanh rất dày và tháp canh cao vút. Ảnh: Kevin's Travel Blog. Toàn bộ công trình được xây bằng gạch nung trên nền bằng đá vững chãi. Ảnh: Wikipedia. Theo đo đạc, những bức tường của pháo đài có chiều dài tổng cộng là 12 km. Tòa tháp lớn nhất có chiều cao 50 mét, bằng một tòa nhà 12 tầng. Ảnh: Times of Oman. Thể hiện quyền lực to lớn của gia tộc Banu Nebhan, pháo đài Bahla thực sự là một công trình điển hình về kiến trúc quân sự Ả Rập thời Trung Cổ. Ảnh: Wikipedia. Cùng với sự suy yếu của gia tộc này, từ thế kỷ 15, pháo đài không còn được duy trì và dần dần đổ nát theo thời gian. Ảnh: Richard Mortel's Flickr. Trong thập niên 1990, chính phủ Oman đã chi hàng triệu USD để phục hồi pháo đài về nguyên trạng. Ảnh: Wikipedia. Pháo đài Bahla đã được UNESCO đưa vào danh sách Di sản văn hóa thế giới năm 1987. Đây chính là Di sản thế giới đầu tiên của đất nước Oman. Ảnh: The Gourmet Campers. Mời quý độc giả xem video: Giáng sinh trên miền đất Hồi Giáo | VTV24.

