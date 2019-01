Kỷ Hợi 2019: 4 con giáp càng cận Tết càng phát tài, giàu nghẹt thở

Tuổi Dậu: Xem tử vi 2019 của người tuổi Dậu, ngay từ tháng đầu tiên của năm mới, những chú Gà đã đón nguồn tài lộc cực kì dồi dào. Cơ hội phát tài trong thời điểm này của bản mệnh là rất lớn. Bản mệnh của con giáp này có thêm nhiều khoản thu nhập ngoài luồng, điều này khiến cho tâm trạng của bản mệnh thoải mái, không cần phải lo lắng quá nhiều về chuyện mua sắm, chi tiêu ngày Tết nữa. Người làm kinh doanh biết đón đầu xu hướng, nắm bắt cơ hội nên tiền bạc về tay thuận lợi, không bị cản trở gì nhiều, thậm chí doanh thu còn tăng tiến đến mức không thể ngờ tới. Tuổi Hợi: Xem tử vi tháng 1 dương lịch, người tuổi Hợi có thể sẽ có cơ hội hốt vàng hốt bạc, chuyển mình thành đại gia nhanh chóng khiến ai nấy đều phải bất ngờ. Con đường tài lộc hanh thông rộng mở, bản mệnh thu được không ít tiền bạc về tay. Dù là người làm công ăn lương hay người làm ăn buôn bán thì cũng đều có nguồn thu nhập tăng trưởng mạnh mẽ trong khoảng thời gian này. Tử vi khoa học cho thấy càng di chuyển nhiều, càng đi xa thì người tuổi Hợi càng kiếm được nhiều tiền bạc về tay, chẳng cần phải lo lắng gì nhiều. Một cái Tết ấm no đang chờ đợi những chú Heo ở ngay phía trước. Song tiền bạc dồi dào cũng không được chủ quan mà tiêu xài hoang phí, cũng chớ nên tùy tiện cho người khác vay mượn tiền bạc mà “mất lộc”. Tiền của mình mình giữ, chẳng ai có thể phán xét được nhiều. Tuổi Tý: Theo dõi tử vi hàng tháng của 12 con giáp, người tuổi Tý có tài vận khá sáng, thu nhập cũng tăng vọt hơn hẳn so với trước. Bản mệnh không chỉ có thu nhập chính ổn định mà còn có phần tăng tiến. So với những con giáp khác, khoản tiền lương, tiền thưởng cuối năm của những chú Chuột khá rủng rỉnh. Nếu như tuổi Tý đi theo con đường kinh doanh buôn bán thì chắc chắn là hết tháng 1 dương này là tiền bạc trong nhà chẳng hề túng thiếu, giàu nứt đố đổ vách cũng nên. Dường như bản mệnh chạm vào bất cứ thứ gì thì thứ đó cũng biến thành tiền bạc, chỉ cần đưa tay ra nhận lấy mà thôi. Bản mệnh nếu biết nắm bắt thời cơ và mở rộng quy mô kinh doanh thì khả năng hốt vàng hốt bạc còn cao hơn nữa. Thời điểm này cát khí vượng, hứa hẹn về những thành công trong chuyện làm ăn buôn bán, lợi nhuận chỉ có tăng chứ chẳng giảm bao giờ. Tuổi Mùi: Người tuổi Mùi trong tháng 1 dương lịch tới sẽ có vận trình tài lộc với những chuyển biến khá bất ngờ. Thời điểm đầu tháng bản mệnh khó khăn chật vật đủ đường để xoay sở tiền bạc, nhưng tới cuối tháng thì tài lộc bùng nổ, tiền bạc chẳng hề túng thiếu. Với người làm công ăn lương thì cuối tháng này thu nhập tăng mạnh. Xem tử vi phương Đông, bản mệnh có thêm tiền thưởng, hoa hồng… giúp cho việc chi tiêu, mua sắm cho ngày Tết trở nên dễ thở hơn nhiều. Với những chú Dê đi theo con đường kinh doanh buôn bán thì dường như chẳng có lúc nào thấy bạn ngơi tay, vất vả đủ đường không dám nghỉ dù chỉ 1 hôm, nhưng khi nhận được thành quả là khoản lợi nhuận tăng vọt thì có lẽ bản mệnh sẽ thấy mọi hy sinh của mình đều là xứng đáng. Mặc dù là con giáp phát tài trong tháng 1/2019, song tuổi Mùi nên cân nhắc kĩ với các khoản chi tiêu cho ngày Tết. Nên có kế hoạch rõ ràng để vẫn tiết kiệm được tiền bạc mà vẫn ăn Tết thật vui. (Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

