Khổ trước sướng sau, 4 con giáp tiền chảy thành sông, công danh sáng chói

Tuổi Sửu: Người tuổi Sửu đơn giản, không suy nghĩ quá sâu xa nên đôi khi gặp không ít phiền phức. Con giáp này khi trẻ cũng gặp nhiều trở ngại trong cuộc sống nhưng điểm đáng quý của con giáp này là sự kiên trì, chịu khó, chịu khổ. Con giáp này thường nỗ lực gấp đôi, gấp ba người khác nên càng bước vào trung vận, hậu vận thì vận thế càng ngày càng biến chuyển tốt và cuộc sống ngày một giàu sang phú quý. Tuổi Dậu: Người tuổi Dậu là người hay lo lắng, chỉ người thân mới đem lại cho con giáp này cảm giác an toàn nên thường hay nghi ngờ người khác do đó mà cuộc sống thường hay gặp nhiều trở ngại. Nhưng cùng với thời gian, con giáp này sẽ có thay đổi về cách nhìn nhận mọi vấn đề và không còn đa nghi như trước do đó không bỏ lỡ các cơ hội tốt như thời trẻ mà đã biết tận dụng thời cơ có lợi để phát triển sự nghiệp và tăng thêm thu nhập nên cuộc sống ngày càng trở nên tốt đẹp và sung túc. Tuổi Ngọ: Người tuổi Ngọ là người thẳng tính, nóng tính, đặc biệt là người dám nói, dám làm, nhưng đôi khi do tuổi trẻ bốc đồng, phát ngôn mà không suy nghĩ nên tạo điều kiện cho tiểu nhân hãm hại, đặt điều. Nhưng khi bước vào trung vận, đã trải qua nhiều bài học “họa từ mồm ra” và đúc rút được nhiều kinh nghiệm nên đã khéo léo hơn trong đối nhân xử thế, từ đó mà đón nhận được những cơ hội vàng cho sự thăng tiến trong công việc cũng như tăng thêm thu nhập cho bản thân. Tuổi Dần: Người tuổi Dần không phải là người không có năng lực nhưng do bản tính ngạo mạn nên khi trẻ thường “đắc tội” với người khác do đó bỏ lỡ không ít cơ hội thăng tiến. Chỉ khi bước vào trung vận, khi đã chín chắn hơn và kiềm chế “cái tôi cá nhân” nên đã biết nắm bắt những thời cơ tốt nhất, có lợi nhất cho cuộc sống, công việc nên dần trở nên giàu có. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo,cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

