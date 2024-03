Khám phá tu viện cổ nổi tiếng nhất vùng núi Kavkaz

Nằm trong thung lũng Azat thuộc tỉnh Kotayk, Armenia, tu viện Geghard là một trong những công trình tôn giáo cổ nổi tiếng bậc nhất khu vực Kavkaz. Ảnh: Wikipedia.Theo các tư liệu lịch sử, tu viện cổ này được bắt đầu xây dựng vào thế kỷ thứ 4. Đến thế kỷ thứ 9, tu viện đã bị phá hủy bởi người Ả Rập. Tuy nhiên đến thế kỷ thứ 13, công trình bắt đầu được phục hồi. Ảnh: Lonely Planet.Năm 1250, các nhà thờ đá trong tổ hợp tu viện Geghard được xây dựng, nhà thờ chính hoàn toàn được xây dựng bằng đá và khắc sâu trong đá. Đến năm 1283, nhà thờ thứ hai trong tổ hợp tiếp tục được xây dựng. Ảnh: Global-Geography.Phần cổ nhất của khu phức hợp tu viện Haghpat là nhà nguyện nhỏ của Thánh Gregory, nằm về phía Đông, bên ngoài nhóm chính, được khắc trực tiếp vào đá của sườn núi. Ảnh: Suitcase and World.Theo quy chuẩn trong kiến trúc Armenia thời trung cổ, cấu trúc các tòa nhà trong tu viện tái tạo hình dáng túp lều nông dân, trong đó cột ở trung tâm hỗ trợ mái nhà bằng một dầm bằng với một lỗ ở giữa để đón ánh sáng. Ảnh: Armenia-tour.com.Không gian bên trong tu viện gây ấn tượng mạnh mẽ với những chạm khắc tinh xảo trên các trụ, mái vòm và bức tường bằng đá. Có thể nói, tu viện Geghard là minh họa tuyệt vời của kiến trúc thời Trung cổ ở khu vực Kavkaz. Ảnh: Eltravelclub.am.Kiến trúc cũng như thiết kế của tu viện với nhiều tính năng cách tân đã có một ảnh hưởng vô cùng lớn đến sự phát triển của hệ thống các tu viện nói chung và kiến trúc nói riêng suốt nhiều năm sau đó của các địa danh khác trong cùng khu vực. Ảnh: The Iconic Hand.Khi ghé thăm tu viện Geghard, du khách còn bị choáng ngợp bởi khung cảnh hùng vĩ của thiên nhiên khi công trình được bao quanh bởi những vách đá cao chót vót ở lối vào thung lũng Azat. Ảnh: Meros.Gắn với con suối thiêng trong thung lũng Azat, tu viện cũng là một điểm hành hương nổi tiếng ở Armenia. Những người hành hương về đây vẫn mong muốn được uống nước từ con suối này bởi họ cho rằng nước sẽ cho họ sức mạnh, tránh được mọi tai ương bệnh tật. Ảnh: Wikipedia.Vào năm 2000, UNESCO đã công nhận Tu viện Geghard và Thung lũng Azat của Armenia là Di sản văn hóa thế giới. Ảnh: Dan Lundberg / Flickr. Mời quý độc giả xem video: Non nước hữu tình Chùa Tam Chúc | VTV24.

