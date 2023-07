Khám phá ngôi đền trên mặt biển đẹp nhất Nhật Bản

Đền Itsukushima (Nghiêm Đảo thần xã) là một ngôi đền nằm trên đảo Itsukushima, trong vịnh Seto ở tỉnh Hiroshima, Nhật Bản. Với sự hòa quyện tuyệt vời giữa thiên nhiên và kiến trúc Nhật Bản truyền thống, ngôi đền này hút một lượng khách trong và ngoài nước khổng lồ ghé thăm mỗi năm. Ảnh: Travel Japan.Theo các nhà nghiên cứu, đền Itsukushima được xây dựng lần đầu vào thế kỷ thứ 6 và đã bị phá hủy nhiều lần cùng các biến động lịch sử Nhật Bản. Đền thờ hiện nay có từ giữa thế kỷ 16 dựa theo một thiết kế trước đó vào thế kỷ 12. Ảnh: World Travel Magazine.Ngôi đền này nổi tiếng với cánh cổng Torii được xây dựng trên mặt nước, tạo ra một cảnh tượng lộng lẫy khi mực nước lên cao. Trong văn hóa Nhật Bản, cổng Torii là nơi đánh dấu lãnh địa một ngôi đền Thần đạo, thể hiện sự kết nối giữa thế giới của con người và thế giới của các thần linh. Ảnh: GaijinPot Travel.Bên trong khuôn viên đền Itsukushima có nhiều công trình kiến trúc ấn tượng. Chính điện là công trình trung tâm của đền, được xây dựng trên sàn lớn theo phong cách kiến trúc truyền thống Nhật Bản, với mái ngói dốc, cột gỗ và những hình khắc tinh tế. Ảnh: ぷらんジャ.Bên cạnh chính điện, đền còn nhiều điện thờ nhỏ hơn và một sân khấu kịch noh, kết nối với nhau bằng hệ thống hành lang có mái che. Mỗi chi tiết trong kiến trúc của đền Itsukushima đều thể hiện sự tôn trọng đối với thiên nhiên và các quy luật của vũ trụ. Ảnh: Culture Trip.Cầu Sorihashi, cây cầu bằng gỗ nằm ở phía Nam khuôn viên ngôi đền là một điểm nhấn kiến trúc, tạo nên cảnh tượng động đáo hiếm có, đồng thời cũng là một lối vào đền từ thị trấn Hatsukaichi. Ảnh: RECOTRIP.Về mặt tín ngưỡng, đền Itsukushima thờ phụng các nữ thần đã phù trợ tướng Taira no Kiyomori – người thiết lập nên chính quyền hành chính do samurai thống trị đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản – xây dựng sự nghiệp. Ảnh: Wikidpedia.Kể từ khi hình thành, ngôi đền đã trở thành một địa điểm hành hương thiêng liêng của những người theo Thần đạo. Du khách có thể đắm mình trong một không gian yên tĩnh và tôn nghiêm khi tham gia những buổi lễ tổ chức tại đền. Ảnh: Japan Up Close.Đền Itsukushima cũng nổi tiếng với lễ hội truyền thống "Kangen-sai" diễn ra vào tháng 5 hàng năm. Lễ hội bao gồm các màn trình diễn nghệ thuật truyền thống như nhảy múa, diễu hành và biểu diễn trên nước, tạo nên một không khí sôi động và phấn khích. Ảnh: Gltjp.com.Với những giá trị nổi bật về lịch sử, văn hóa, kiến trúc và cảnh quan, vào năm 1996, đền Itsukushima đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Ảnh: Hotels.com.Du khách có thể kết hợp chuyến thăm đền Itsukushima với việc dạo chơi trên bãi biển, khám phá các đền chùa khác, hoặc chụp ảnh với những con hươu rừng - loài vật thiêng trong Thần đạo – sinh sống khá nhiều trên đảo Itsukushima... Ảnh: Little Miss Turtle. Mời quý độc giả xem video: Lâu đài Nhật bản lơ lửng trong biển mây | Zing.

