Khám phá cố đô ít người biết đến của Campuchia

Nằm trên vùng núi Phnom Udong ở tỉnh Kampong Speu, cách thủ đô Phnom Penh khoảng 40 km về phía Tây Bắc, Oudong là cố đô của Campuchia từ thế kỷ 17-19. Ảnh: Guide trip. Kinh đô này được sáng lập năm 1601 dưới triều vua Srei Soryapor, sau khi kinh đô cũ là Longvek bị phế bỏ. Ảnh: Tinkadventures. Trong khoảng 250 năm, cố đô Oudong là nơi cư ngụ của các vị hoàng đế Khmer, trước khi thủ đô của Campuchia được chuyển về Phnom Penh vào năm 1866. Ảnh: TravelArk 2.0. Sau đó, Oudong đã bị quên lãng. Nơi đây từng bị tàn phá nặng bởi bom Mỹ và tới năm 1977 thì tiếp tục bị Khmer Đỏ phá hủy. Sau vài thập niên bỏ hoang, Oudong đã dần bị rừng già xâm lấn. Ảnh: Musement. Ngày nay, những gì còn lại của cố đô Oudong là một khu vực rộng lớn gồm hàng chục công trình khác nhau, nhiều trong số đó không còn nguyên vẹn. Ảnh: Oudong Mountain. Điểm nhấn cảnh quan tại đây là núi Phnom Oudong với những tháp Gropa cao vút được xây dựng tinh xảo. Ảnh: Oudong Mountain. Nhiều di tích tôn giáo quan trọng của Campuchia hiện diện ở Oudong, trong đó có mộ táng của các vị vua Khmer thời kỳ nơi này là kinh đô. Ảnh: Turuhi. Hiện chính quyền Campuchia đang thúc đẩy việc trùng tu cố đô Oudong bằng phương pháp thủ công truyền thống của người Khmer. Ảnh: Tim Ha. Trên bản đồ du lịch, Oudong không được nhiều người biết đến do các công trình ở nơi đây không hoành tráng và đặc sắc bằng nhiều di tích khác của Campuchia. Ảnh: View From Over Here. Những năm gần đây, chính phủ Campuchia đã đưa cố đô Oudong vào danh sách đề cử di sản văn hóa thế giới của UNESCO. Ảnh: Turuhi. Mời quý độc giả xem video: Cách làm du lịch phố cổ tại Trung Quốc. Nguồn: VTV24.

