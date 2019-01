Huyền bí “cấm địa chết chóc” một đi không trở về ở Trung Quốc

Hồ Mê Hồn trên núi Ngõa Ốc là một trong những " cấm địa chết chóc" nằm ở Tứ Xuyên, Trung Quốc. Sở dĩ người ta coi nơi đây là "cấm địa" bởi xảy ra những hiện tượng bí ẩn. Cụ thể, sau khi tiến vào khu vực hồ Mê Hồn trên núi Ngõa Ốc, nhiều người bị lạc đường do la bàn không hoạt động. Không những vậy, một số người còn cảm thấy đau đầu, chóng mặt khi ở trong vùng "cấm địa" này. Trước những điều kỳ bí khó lý giải xảy ra tại đây nên chính quyền địa phương đã cấm người dân tiếp cận khu vực hồ Mê Hồn trên núi Ngõa Ốc. Là hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc, Phàn Dương hay còn gọi Bà Dương, Phiền Dương, Phồn Dương nằm ở tỉnh Giang Tây. Nơi đây được biết đến với biệt danh "Tam giác quỷ" ở Trung Quốc. Nguyên do là vì nhiều tàu thuyền gặp nạn tại hồ Phàn Dương trong suốt những năm qua. Theo ước tính, hơn 200 tàu thuyền chìm một cách bí ẩn và khoảng 1.600 người mất tích tại khu vực nguy hiểm này. Nhiều tàu thuyền chìm tại đây đều không được tìm thấy khiến giới chuyên gia không khỏi kinh ngạc. Kỳ lạ hơn là có 30 người may mắn sống sót sau khi gặp phải thảm kịch ở hồ Phàn Dương. Tuy nhiên, về sau, tất cả đều bị tâm thần. Hồ Lop Nur hay còn gọi La Bố Bạc là một nhóm các hồ muối nhỏ. Hồ nước nguy hiểm này nằm giữa sa mạc Taklamakan và sa mạc Kuruktag phía đông khu tự trị Duy Ngô Nhĩ, Tân Cương. Không ít người bỏ mạng vì chết khát khi đi qua khu vực hồ Lop Nur. Một số người cho hay đã nhìn thấy hồn ma xuất hiện tại "cấm địa" nguy hiểm này. Thêm nữa, nhà sinh học nổi tiếng Bành Gia Mộ mất tích bí ẩn khi đi qua hồ Lop Nur khiến nơi đây càng trở nên bí ẩn hơn. Cho đến nay, vụ mất tích này vẫn chưa được giải mã. Mời quý độc giả xem video: Tàu Việt mất tích bí ẩn trên biển (nguồn: VTC1)

