Hòn đảo “tử thần” đầy rắn độc không ai dám bén mảng

Nằm ở ngoài khởi bờ biển Brazil, Ilha de Queimada Grande còn được gọi đảo Rắn được mệnh danh là hòn đảo "tử thần" đầy rắn độc. Sở dĩ hòn đảo này có biệt danh như vậy là vì sự nguy hiểm chết người của những loại rắn độc trú ngụ. Cụ thể, hòn đảo Ilha de Queimada Grande là nơi sinh sống của hơn 430.000 con rắn sống trên diện tích 445.000 m2 của đảo. Theo đó, trung bình mỗi mét vuông trên đảo có tới 5 con rắn. Trong số rắn sinh trưởng trên đảo, khoảng 2.000 - 4.000 con rắn hổ lục đầu giáo vàng sống rải rác khắp đảo. Loài rắn hổ lục đầu giáo vàng trên đảo Ilha de Queimada Grande có nọc độc mạnh gấp 4 - 5 lần so với loại sống trên đất liền. Đây cũng là loài rắn nguy hiểm nhất vùng Nam Mỹ. 90% các trường hợp tử vong do rắn độc cắn ở Brazil đều do loài rắn này gây ra. Chính vì vậy, Ilha de Queimada Grande trở thành hòn đảo "tử thần", cực kỳ nguy hiểm đối với con người khi đối mặt với số lượng rắn lớn và có nọc độc chết người. Xuất phát từ tình hình trên, giới chức trách cấm con người đặt chân lên đảo Ilha de Queimada Grande để tránh xảy ra thương vong do những con rắn gây nên. Chỉ có Hải quân Brazil, các nhà nghiên cứu hay làm phim được phép lên hòn đảo "tử thần" Ilha de Queimada Grande để tìm hiểu hệ sinh thái hoang sơ và bảo trì ngọn hải đăng. Video: Bí mật hòn đảo dành riêng cho người ngoại tình (nguồn: VTC14)

Nằm ở ngoài khởi bờ biển Brazil, Ilha de Queimada Grande còn được gọi đảo Rắn được mệnh danh là hòn đảo "tử thần" đầy rắn độc. Sở dĩ hòn đảo này có biệt danh như vậy là vì sự nguy hiểm chết người của những loại rắn độc trú ngụ. Cụ thể, hòn đảo Ilha de Queimada Grande là nơi sinh sống của hơn 430.000 con rắn sống trên diện tích 445.000 m2 của đảo. Theo đó, trung bình mỗi mét vuông trên đảo có tới 5 con rắn. Trong số rắn sinh trưởng trên đảo, khoảng 2.000 - 4.000 con rắn hổ lục đầu giáo vàng sống rải rác khắp đảo. Loài rắn hổ lục đầu giáo vàng trên đảo Ilha de Queimada Grande có nọc độc mạnh gấp 4 - 5 lần so với loại sống trên đất liền. Đây cũng là loài rắn nguy hiểm nhất vùng Nam Mỹ. 90% các trường hợp tử vong do rắn độc cắn ở Brazil đều do loài rắn này gây ra. Chính vì vậy, Ilha de Queimada Grande trở thành hòn đảo "tử thần" , cực kỳ nguy hiểm đối với con người khi đối mặt với số lượng rắn lớn và có nọc độc chết người. Xuất phát từ tình hình trên, giới chức trách cấm con người đặt chân lên đảo Ilha de Queimada Grande để tránh xảy ra thương vong do những con rắn gây nên. Chỉ có Hải quân Brazil, các nhà nghiên cứu hay làm phim được phép lên hòn đảo "tử thần" Ilha de Queimada Grande để tìm hiểu hệ sinh thái hoang sơ và bảo trì ngọn hải đăng. Video: Bí mật hòn đảo dành riêng cho người ngoại tình (nguồn: VTC14)