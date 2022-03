Hoàng Mã Quái là gì khiến đại thần nhà Thanh tranh nhau muốn mặc?

Cách đây hàng trăm năm, màu vàng được coi là màu sắc quyền lực của hoàng đế nhà Thanh và hoàng gia. Do đó, quan đại thần không được mặc trang phục có màu vàng, ngoại trừ được vua ban thưởng. Dưới thời nhà Thanh, Hoàng Mã Quái là một trang phục dành thuộc hoàng gia. Vì vậy, chỉ có những quan đại thần lập được công trạng lớn mới có cơ hội được hoàng đế ban thưởng loại áo quý hiếm này. Theo các nhà nghiên cứu lịch sử, các quan đại thần chỉ được mặc Hoàng Mã Quái khi làm nhiệm vụ hoặc tham dự các sự kiện quan trọng trong triều. Họ không được tùy ý mặc trang phục này đi khắp nơi để khoe khoang.Hoàng Mã Quái được vua ban thưởng cho quan đại thần có 2 loại. Loại thứ nhất được làm từ vải lanh. Mỗi khi tới mùa Thu, hoàng đế sẽ cùng các quan đại thần đi đến bãi săn để săn bắn thú rừng. Viên quan nào săn bắn được nhiều thú rừng nhất sẽ được nhà vua ban thưởng một chiếc Hoàng Mã Quái. Người nhận được phần thưởng cao quý này chỉ có thể mặc Hoàng Mã Quái trong các cuộc đi săn của hoàng gia. Loại Hoàng Mã Quái thứ hai được hoàng đế ban thưởng cho những vị quan lập được công lao lớn cho triều đình. Khi nhận được phần thưởng này, các quan coi đó là vinh dự lớn lao và phần nào thể hiện được việc bản thân được hoàng đế coi trọng như thế nào. Họ có thể mặc trang phục này khi tham dự những sự kiện lớn trong triều. Dưới thời hoàng đế Càn Long, rất ít quan đại thần được ban thưởng Hoàng Mã Quái. Tuy nhiên, đến thời vua Hàm Phong, số lượng quan viên được ban thưởng Hoàng Mã Quái nhiều hơn. Thậm chí, đến thời Từ Hi Thái hậu, bất cứ quan viên nào khiến bà hài lòng thì đều có thể nhận được phần thưởng Hoàng Mã Quái. Do đó, Hoàng Mã Quái dần mất đi giá trị cao quý so với các triều đại trước. Mời độc giả xem video: Trung Quốc yêu cầu Ban giám hiệu ăn cùng học sinh. Nguồn: THDT.

Cách đây hàng trăm năm, màu vàng được coi là màu sắc quyền lực của hoàng đế nhà Thanh và hoàng gia. Do đó, quan đại thần không được mặc trang phục có màu vàng, ngoại trừ được vua ban thưởng. Dưới thời nhà Thanh, Hoàng Mã Quái là một trang phục dành thuộc hoàng gia. Vì vậy, chỉ có những quan đại thần lập được công trạng lớn mới có cơ hội được hoàng đế ban thưởng loại áo quý hiếm này. Theo các nhà nghiên cứu lịch sử, các quan đại thần chỉ được mặc Hoàng Mã Quái khi làm nhiệm vụ hoặc tham dự các sự kiện quan trọng trong triều. Họ không được tùy ý mặc trang phục này đi khắp nơi để khoe khoang. Hoàng Mã Quái được vua ban thưởng cho quan đại thần có 2 loại. Loại thứ nhất được làm từ vải lanh. Mỗi khi tới mùa Thu, hoàng đế sẽ cùng các quan đại thần đi đến bãi săn để săn bắn thú rừng. Viên quan nào săn bắn được nhiều thú rừng nhất sẽ được nhà vua ban thưởng một chiếc Hoàng Mã Quái. Người nhận được phần thưởng cao quý này chỉ có thể mặc Hoàng Mã Quái trong các cuộc đi săn của hoàng gia. Loại Hoàng Mã Quái thứ hai được hoàng đế ban thưởng cho những vị quan lập được công lao lớn cho triều đình. Khi nhận được phần thưởng này, các quan coi đó là vinh dự lớn lao và phần nào thể hiện được việc bản thân được hoàng đế coi trọng như thế nào. Họ có thể mặc trang phục này khi tham dự những sự kiện lớn trong triều. Dưới thời hoàng đế Càn Long, rất ít quan đại thần được ban thưởng Hoàng Mã Quái. Tuy nhiên, đến thời vua Hàm Phong, số lượng quan viên được ban thưởng Hoàng Mã Quái nhiều hơn. Thậm chí, đến thời Từ Hi Thái hậu, bất cứ quan viên nào khiến bà hài lòng thì đều có thể nhận được phần thưởng Hoàng Mã Quái. Do đó, Hoàng Mã Quái dần mất đi giá trị cao quý so với các triều đại trước. Mời độc giả xem video: Trung Quốc yêu cầu Ban giám hiệu ăn cùng học sinh. Nguồn: THDT.